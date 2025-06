Evo koliko je Bogdanović zaradio tijekom fantastične karijere. Iznos novca je nevjerojatan

Nakon što prošle sezone nije uspio odigrati niti jednu utakmicu, nije se uspio vratiti na parket, Bojan Bogdanović odlučio je okončati svoju košarkašku karijeru. "Progonjen" ozljedama, s kojima je veći dio karijere imao sreće, Babo je odlučio reći "dosta je bilo". Uostalom, iza njega je sjajna karijera pa nema za čim žaliti osim možda za kakvim reprezentativnim trofejem no to je već neka druga priča. Među NBA kolegama bio je priznat kao vrstan šuter, kakvih je malo, a sve to odvelo ga je i do čak osam pobjeda u tradicionalnom Večernjakovu izboru za košarkaša godine. Jednom je taj prestiž dijelio sa Darijem Šarićem, a sedam puta je pobijedio samostalno.

Kada je potpisao ugovor od 73 milijuna dolara na četiri godine, postao je prvi hrvatski košarkaš čija ukupna zarada premašuje 100 milijuna dolara. Bogdanović je došao je ukupne cifre od 124 milijuna dolara (106 milijuna eura). Podaci za Bogdanovićev dio karijere proveden u Europi, Realu i Feneru, nisu poznati.

Godinama je Boganović bio najplaćeniji ili jedan od najplaćenijih hrvatskih sportaša. Na vrhu popis se izmijenjivao s Lukom Modrićem, a onda ih je obojicu pretekao Marcelo Brozović. Hrvatski veznjak je prelaskom u saudijski Al Nassr došao do nevjerojatnog ugovora od 30 milijuna eura godišnje plaće.