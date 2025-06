U studenom smo gledali Bogdanovića na treningu, bio je blizu povratka, a onda se dogodio preokret

Nakon što prošle sezone nije uspio odigrati niti jednu utakmicu, nije se uspio vratiti na parket, Bojan Bogdanović odlučio je okončati svoju košarkašku karijeru. "Progonjen" ozljedama, s kojima je veći dio karijere imao sreće, Babo je odlučio reći "dosta je bilo". Uostalom, iza njega je sjajna karijera pa nema za čim žaliti osim možda za kakvim reprezentativnim trofejem no to je već neka druga priča. Među NBA kolegama bio je priznat kao vrstan šuter, kakvih je malo, a sve to odvelo ga je i do čak osam pobjeda u tradicionalnom Večernjakovu izboru za košarkaša godine. Jednom je taj prestiž dijelio sa Darijem Šarićem, a sedam puta je pobijedio samostalno.

Uostalom, evo što je o Bojanu nedavno, kazao njegov dugogodišnji reprezentativni suigrač Roko Leni Ukić:

- Bojan je nesumnjivo naš najbolji košarkaš u posljednjih 20 godina, najbolji igrač svojeg naraštaja. Mi koji bimo pobijedili u ovoj anketi prije njega nekako smo bili izjednačeniji no onda je on napravio iskorak sa svojom razinom u NBA ligi i reprezentaciji.

Svoju 11. NBA sezonu Bojan Bogdanović okončao je bez iti jedne odigrane utakmice. Nakon što je još 30. travnja prošle godine objavljeno da mora na operaciju lijevog stopala i lijeve šake, Mostarac je u međuvremenu razmijenjen iz Knicksa u Netse za koje nije stigao odigrati niti jednu utakmicu. A nije jer se ni nakon 14 mjeseci borbe s ozljedom stopala, dvije operacije i niz pokušaja da se vrati na teren, nije uspio vratiti na teren. Kada je u studenom ovaj Večernjakov novinar gledao utakmice Brookly Netsa, po laganom šuterskom treningu, izgledalo nam je da je hrvatski košarkaša blizu povratka na parket. Uostalom, na razinu njegova profesionalizma mogli smo čuti samo hvalospjeve. Ne samo od novinara koji se raduju njegovom povratku na parket već i od tadašnjeg mu trenera, Španjolca, Jordija Fernandeza:

- Bojanov oporavak napreduje, dobrog je raspoloženja. Premda nespreman za igranje bio je s nama i na turneji što je meni kao treneru dosta važno. Naime, on je veteran koji oko puno toga može pomoći mlađim igračima. Meni to govori da radi marljivo, da je željan vratiti se na parket i kada god on bude spreman zaigrati značit će nam dosta. Ja ga znam otkako je bio klinac koji je igrao u podmlatku Reala a potom i na posudbi u Murciji i vrlo sam uzbuđen što ga mogu trenirati.

Nažalost, od toga nije bilo ništa jer je Bojan morao na novu operaciju stopala. A nakon te informacije uslijedilo je i to da ga je klub, uz obvezu isplate punog ugovora, otpustio iz sastava kako bi si oslobodio dio "salary capa" od njegove godišnje plaće teške 19 milijuna USD.

Nakon što se godinama jako dobro odupirao ozljedama, Bojanu se dogodilo da u svojoj 11. NBA sezoni nije odigrao niti minute tako da je nastavak njegove NBA karijere neizvjestan. A u prvih pet sezona propustio je tek pokoju utakmicu od predviđene 82 jer je igrao 78 pa 79 pa 81 pa 80 pa 81 utakmicu nakon čega je tijelo, za igranja u Utahu, ipak počelo popuštati (63, 72, 69) da bi u sezoni odigranoj za Detroit pao na 59 utakmica dok je u sezoni koju je podijelio između Detroita i New Yorka nastupio 57 puta.

Ono što je za Bojana bilo nepovoljno jest da mu je ovo ljeto istekao ugovor i da je slobodan igrač. A malo je klubova, gotovo pa ih ni nema, koji su spremni angažirati 36-godišnjaka s neizvjesnim ishodom oporavka. No, podsjetimo se mi njegove karijere u kojoj je još kao mostarski klinac, zapažen od Bože Maljkovića, preselio u redove Real Madrida. Nažalost, Babo, kako ga zovu od mladih dana, ondje nije dobio priliku pa je napravio dobar potez odigravši dvije euroligaške sezone za Cibonu što mu je otvorilo vrata ugovora s turskim euroligašem Fenerbahčeom za kojeg je igrao tri sezone te se tek s 25 godina uputio u NBA.

A ondje je, prve dvije i pol sezone, igrao za Brooklyn, pola sezone za Washington, zatim dvije sezone za Indianu, tri za Utah, sezonu i pol za Detroit te pola sezone za New York. Zapravo, već nakon dva i pol mjeseca igranja za Knickse, 30. travnja prošle godine objavljeno je da će propustiti ostatak sezone zbog operacija na lijevom stopalu i lijevom zapešću. U međuvremenu je razmijenjen u susjedni Brooklyn, što mu je i odgovaralo jer je ondje otprije imao stan, ali više nije odigrao niti minute.

Najbolju tricašku sezonu imao je u Indiani kada je dalekometne šuteve pogađao s preciznošću od 42,5 posto pa smo se ponadali da će biti pozvan sudjelovati u nadmetanju tricaša na All-Star Weekendu no to se nije dogodilo. Najviše je prosječno zabijao u dresu Detroita (21,6) a najbolje doigravanje (11 utakmica) odigrao je za Utah knjiživši prosječno 18,1 koševa uz postotak za tricu od sjajnih 46,1 posto. Za "džeziste" iz Salt Lake Cityja odigrao je sezonu s najvećom prosječnom minutažom (33,1) i sjajnih 20,1 koševa po susretu.

Bojanov osobni rekord na NBA parketima jest 48 koševa koliko je u svibnju 2021. zabio Denveru a kuriozitet je da je svoje tri najbolje utakmice (s najvećom ukupnom statističkom korisnošću) odigrao upravo protiv momčadi godinama najkorisnijeg NBA košarkaša Nikole Jokića. Najviše trica (11) zabio je Oklahomi u ožujku 2022. pogodivši 11 od 18 dalekometnih pokušaja. Status moćnog šutera kojeg je uživao pratila je i odgovarajuća zarada od NBA poslodavaca. U svojoj prvoj sezoni u dresu Netsa imao je godišnju plaću od 3,2 milijuna USD a već je u Pacersima zarađivao 10,5 milijuna po sezoni. Kao vrlo pouzdan skorer od Utaha je dobio godišnji ugovor vrijedan najprije 17 milijuna a potom i 18,7 milijuna USD. Najviši ugovor imao je u Knicksima (20 milijuna) kojeg je zavrijedio reputacijom elitnog šutera.

Zbog svega spomenutog, njegov utjecaj na momčadi za koje je igrao nikako ne može biti zaobiđen. Baš kao i učinak u dresu hrvatske reprezentacije u kojem se 2013. izborio za mjesto u najboljoj petorci Eurobasketa odigranog u Sloveniji zahvaljujući prosjeku od 17,4 koševa po susretu. Njegov vrhunac u majici s najdražim grbom bio je pak kada je na Olimpijskim igrama u Riju (2016.) s Hrvatskom osvojio peto mjesto okončavši olimpijski turnir kao najbolji strijelac (25,3).

Kao što rekosmo, Bojan je osam puta bio najbolji hrvatski košarkaš godine. Jednom je tu nagradu podijelio s Darijem Šarićem a sedam puta je bio samostalni pobjednik pri čemu je 2019., u godini u kojoj je zabio dvije trice za pobjedu sa zvukom sirene, bio toliko uvjerljiv da je od svih deset članova ocjenjivačkog suda (Repeša, Spahija, Anzulović, Tabak, Popović, Cvjetićanin, Jerkov, Pavličević, Golemac, Rudež) dobio desetke a s time i maksimalnih 100 bodova. Nakon što je s europskih preselio na NBA parkete Bojan je neprestano igrački rastao zahvaljujući, dakako, i dodatnom radu u ljetnom razdoblju. Kako nam je još prije pet godina pričao Danijel Lutz, trener s kojim je ljeti radio, Bojan je postao apsolutni profesionalac, potpuno svjestan koliko mora ulagati u sebe da bi mogao igrati na toj razini.

S obzirom da se skućio u Dubrovniku, gdje je kupio na Stradunu i jednu vilu pretvorivši ju u butik hotel, Bojan je određeni dio ljetnih treninga provodio ondje i to u dvorani bez klime, povremeno i na 40 stupnjeva. Dakle, radio je u uvjetima koji su bili daleko ispod NBA standarda no to ga nije smetalo. Odijelio je odmor i rad, a kada bi radio onda bi to činio maksimalno posvećeno.

A radio je ljeti Bojan i s Perom Kuterovcem, jednim od naših najpriznatijih kondicijskih trenera koji ističe:

- Bojan je fizička zvijer. Snažan je i izdržljiv a i dosta brz za tako visokog čovjeka. Povrh toga ima i taj sjajan neuromuskularni osjećaj iz kojeg proizlazi njegova preciznost.

Podsjetit ćemo vas kako je o Bojanu govorio i njegov trener iz razdoblja igranja za Fenebahče, jedan od najcjenjenijih naših košarkaških stručnjaka, Neven Spahija:

- Bojan ima sjajnu genetiku, iznimno jako tijelo. U košarci se često priča o talentu i kvaliteti no vi da biste opstali u NBA, a tamo su najjača tijela, vi morate biti snažni i izdržljivi. Svjestan toga, Bojan je dodatno radio preko ljeta. Nekad su se NBA igrači vraćali u klubove s viškom kilograma no danas je toliko novca na stolu da to nikome ne pada na pamet.

Nažalost, Bojanu je palo na pamet da okonča karijeru što je odluka na koju, jedino on, ima pravo. No, kao što rekosmo, ostavio je dubok trag na euroligaškim i NBA parketima na kojima je odigrao 770 utakmica (719 u osnovnom dijelu sezone i 51 u doigravanju). U ligaškom dijelu zabijao je prosječno 15,6 a u doigravanju 13,1 koš po utakmici.