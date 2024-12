Evo kakve Dinamo ima šanse za prolazak skupine nakon remija sa Celticom

PLAVI U OPASNOSTI

Legenda Dinama: Jedna stvar mi je nevjerojatna! Do prije mjesec dana bio sam optimist, a sada...

Lako za derbije, to je uvijek otvoreno, ali Dinamo je morao pobjeđivati slabije klubove. Plavi već sezonu-dvije Hajduku nude naslov, a on to ne zna iskoristiti, no bit će sigurno zanimljivo, a Dinamu neće biti lako - kaže Edin Mujčin