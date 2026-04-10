Evo koji hrvatski klub daje najviše šanse mladim igračima, pri vrhu je i u Europi

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je izvješće u kojem ističe klubove iz 50 najjačih liga svijeta u kojima su igrači mlađi od 21 godine odigrali najveći postotak minuta u domaćim prvenstvima u posljednjih pet godina.

NK Lokomotiva nalazi se na sjajnom 16. mjestu u više od 50 analiziranih liga s čak 21,9% minuta koje su odigrali U21 igrači te je uvjerljivo vodeći hrvatski klub na toj ljestvici. Od svih klubova iz SuperSport HNL-a nakon Lokomotive slijede Hajduk sa 16,2%, a zatim Istra 1961 s 12,3%. Na četvrtom je mjestu Slaven Belupo (10,1 posto), dok peto mjesto dijele Dinamo i Gorica (9,1 posto). Hrvatski provligaš koji najmanje minuta daje igračima ispod 21 godine je, već godinama, Rijeka. Taj postotak u klubu s Rujevice iznosi tek 7,1 posto, odnosno čak triput manje nego kod Lokomotive.

A Lokomotiva će s trendom davanja šansi mladima sigurno nastaviti i dalje, jer juniorska momčad kluba s Kajzerice prepuna je talenata. Juniori Lokomotive aktualni su prvaci Hrvatske i osvajači Kupa, a trenutno drže prvo mjesto juniorske lige bez ijednog poraza u 18 kola te su ujedno jedina neporažena momčad u sva tri nacionalna prvenstva mlađih kategorija (juniori, kadeti, pioniri). Također, plasirali su se u finale Kupa gdje trenutno čekaju ime svog protivnika. Vratimo se još malo na listu CIES-a, koju predvodi Nordsjælland, danski klub s čak 44,7% minuta koje su odigrali U21 igrači, a Slovački MŠK Žilina (35,3%) i austrijski RB Salzburg (35%) zauzimaju drugo i treće mjesto.

U postotku minuta koje su igrači mlađi od 21 godine odigrali u domaćim prvenstvima u zadnjih pet godina, iza Lokomotive su se smjestili nogometni velikani iz pet najjačih liga poput Barcelone (20,7%), Strasbourga (18,6%), Sunderlanda (18,5%), Lyona (18,4%), Liverpoola (16,4%), PSG-a (13,4%), Sportinga (11,8%), Borussije Dortmund (11,7%), Manchester Uniteda (11%).

I Hrvatski nogometni Savez želi na neki način "prisiliti" najbolje hrvatske klubove da što više minuta daju igračima do 21 godine, pa se tako planira uvođenje obvezne minutaže za igrače mlađe od 21 godine u SuperSport HNL-u. Novo pravilo na snagu bi moglo stupiti već od sljedeće natjecateljske sezone 2026./27. Cilj ove promjene bio bi poticanje razvoja i promocije mladih domaćih nogometaša u najvišem rangu natjecanja.

Kada je HNS prošle godine donosio Pravilnik o nogometnim natjecanjima, donio je odredbu da će u prvom rangu natjecanja jedan U-21 igrač morati igrati cijelu utakmicu, u drugom dva takva igrača, a u trećem četiri. Stručna komisija tek mora odlučiti hoće li i na koji način provoditi pravilo o U-21 igračima, jer postoji opcija da će se definirati ukupan broj minuta koji svaki klub tijekom sezone mora ispuniti s hrvatskim igračima do 21 godine, a ne da će nužno morati imati U-21 igrača na svakoj utakmici. Konačna odluka bit će donesena u lipnju.