Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
U SOLDENU

Evo gdje pogledati start sezone Filipa Zubčića, hrvatski skijaš saznao startni broj

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.10.2025.
u 21:00

"Drago mi je da smo uspjeli uhvatiti dva dana kvalitetnog treninga u Soeldenu i skijao sam dosta solidno", rekao je Zubčić pred početak nove sezone

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić izvukao je startni broj 10 za nedjeljnu veleslalomsku utrku u austrijskom Soeldenu, kojom će i za skijaše započeti nova sezona Svjetskog kupa. "Napokon počinje sezona, jedva čekam. Puno smo trenirali ove godine i jedva čekam pokazati što sam uspio napraviti u zadnjih sedam mjeseci. Pripremni period je bio jako dobar, u Ushuaiji smo 'pogodili' jako dobro vrijeme, uvjeti su bili fenomenalni i nadam se da će se to pokazati ove zime", izjavio je 32-godišnji Zagrepčanin uoči svog 11. starta na ledenjaku Rettenbach. U subotu je pratio nastup Zrinke Ljutić koja je prvu utrku u sezoni završila na 10. mjestu, iako je nakon prve vožnje bila na odličnom trećem mjestu. No, i 10. mjesto je Zrinkin najbolji plasman u Soeldenu.

"To je odličan rezultat. Top 10 plasmani su izvrsni. Odlično je skijala prvi 'lauf', u drugom je, kao što je i sama rekla, mogla bolje na strmini, međutim, skijala je puno bolje nego na treninzima."

Kad su njegovi nastupi u pitanju, Zubčić se može pohvaliti s tri osvojena 12. mjesta, a najbolji rezultat u Soeldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

"Drago mi je da smo uspjeli uhvatiti dva dana kvalitetnog treninga u Soeldenu i skijao sam dosta solidno. Iskreno, ovdje se nemam čime rezultatski pohvaliti, međutim prošle godine sam stvarno pokazao odlično skijanje i želim tako nastaviti ove i sljedećih godina", zaključio je Zubčić.

Nedjeljnu utrku će otvoriti Austrijanac Stefan Brennsteiner, a u elitnoj skupini su još Slovenac Žan Kranjec (2), najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt (3), brazilski predstavnik Lucas Pinheiro Braathen (4), Švicarac Thomas Tumler (5), Norvežanin Henrik Kristoffersen (6) i Švicarac Loic Meillard (7).

Start prve vožnje je u 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13 sati. Sve će se moći pogledati u prijenosu na HTV 2.
Ključne riječi
solden Skijanje Filip Zubčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja
Video sadržaj
ČEKAMO SLALOM

Druga vožnja je bila razočarenje, ali TOP 10 u veleslalomu je dobar početak za Zrinku

Puno se među hrvatskom skijaškom zajednicom razgovaralo o tome da Zrinka ima veliku želju napredovati u veleslalomu, pričao je o tome za Večernji list, primjerice, i najbolji hrvatski skijaš te specijalist za veleslalom, Filip Zubčić. Napredak u Zrinkinoj kvaliteti je itekako vidljiv, jedino ono što nedostaje kako bi deseta, sedma i šesta mjesta na kraju postala i postolja su spajanja dvije vožnje

Učitaj još

Kupnja