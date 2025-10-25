Evo gdje pogledati start sezone Filipa Zubčića, hrvatski skijaš saznao startni broj

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić izvukao je startni broj 10 za nedjeljnu veleslalomsku utrku u austrijskom Soeldenu, kojom će i za skijaše započeti nova sezona Svjetskog kupa. "Napokon počinje sezona, jedva čekam. Puno smo trenirali ove godine i jedva čekam pokazati što sam uspio napraviti u zadnjih sedam mjeseci. Pripremni period je bio jako dobar, u Ushuaiji smo 'pogodili' jako dobro vrijeme, uvjeti su bili fenomenalni i nadam se da će se to pokazati ove zime", izjavio je 32-godišnji Zagrepčanin uoči svog 11. starta na ledenjaku Rettenbach. U subotu je pratio nastup Zrinke Ljutić koja je prvu utrku u sezoni završila na 10. mjestu, iako je nakon prve vožnje bila na odličnom trećem mjestu. No, i 10. mjesto je Zrinkin najbolji plasman u Soeldenu.

"To je odličan rezultat. Top 10 plasmani su izvrsni. Odlično je skijala prvi 'lauf', u drugom je, kao što je i sama rekla, mogla bolje na strmini, međutim, skijala je puno bolje nego na treninzima."

Kad su njegovi nastupi u pitanju, Zubčić se može pohvaliti s tri osvojena 12. mjesta, a najbolji rezultat u Soeldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

"Drago mi je da smo uspjeli uhvatiti dva dana kvalitetnog treninga u Soeldenu i skijao sam dosta solidno. Iskreno, ovdje se nemam čime rezultatski pohvaliti, međutim prošle godine sam stvarno pokazao odlično skijanje i želim tako nastaviti ove i sljedećih godina", zaključio je Zubčić.

Nedjeljnu utrku će otvoriti Austrijanac Stefan Brennsteiner, a u elitnoj skupini su još Slovenac Žan Kranjec (2), najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt (3), brazilski predstavnik Lucas Pinheiro Braathen (4), Švicarac Thomas Tumler (5), Norvežanin Henrik Kristoffersen (6) i Švicarac Loic Meillard (7).

Start prve vožnje je u 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13 sati. Sve će se moći pogledati u prijenosu na HTV 2.