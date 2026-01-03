Talijani tvrde da je prema Luki Modriću učinjena nepravda: 'Što mu možete reći?'

Sofascore je Modrićevu partiju ocijenio sa 7.7, što je i najveća ocjena koja je pripala nekom igraču jučerašnje utakmice. Kapetan hrvatske reprezentacije zaslužio ju je nakon partije u kojoj je imao čak 92 posto točno predanih lopti (70/76), tri ključna dodavanja, 2/3 točno predana centaršuta i 7/11 preciznih dugih lopti. Malo je nedostajalo i da se na kraju utakmice upiše među strijelce lukavim pokušajem iz slobodnog udarca u 89. minuti.

Taj pokušaj ističu i talijanski mediji koji hvale dojam koji je hrvatski veznjak Milana ostavio tijekom 90 odigranih minuta.

"Ako tražite najbolje na terenu, logika kaže da će to biti Rabiot i Leao, ljudi koji su izveli akciju za gol, ali sjetite se i Saelemaekersa i Modrića. Nepravedno je ne kadidirati ih za najboljeg na utakmici. Alexis je trčao kao da ima dvije boce kisika, Luka je 'zarobio' loptu i odlučio da će se večeras svi igrati u njegovom ritmu. Kad to radi, što mu možete reći?", piše La Gazzetta dello Sport.

"Modrić nikad ne razočara", dodaje Sky Sport i nastavlja: "Uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Krive lopte? Gotovo da ih i nema. A u posljednjim minutama čak je bio blizu povećavanja vodstva slobodnim udarcem. Profesor."

"On je jedan od rijetkih igrača koji se ne mijenja iz poluvremena u poluvrijeme. Uvijek obavi posao svojim učinkovitim kreiranjem igre", navodi talijansko izdanje Eurosporta.

"Maestro je održao lekciju. Uvijek dobro postavljen, s kvalitetom čisti svaku loptu i prvi je koji juri za protivnicima. Samo velika obrana Caprilea uskratila mu je zadovoljstvo drugog gola u dresu Rossonera u 89. minuti", dodaje i Calciomercato.