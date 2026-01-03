Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
Oduševljeni Hrvatom

Talijani tvrde da je prema Luki Modriću učinjena nepravda: 'Što mu možete reći?'

Serie A - Cagliari v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
Autor
Karlo Ledinski
03.01.2026.
u 08:22

Nogometaši Milana preuzeli su vrh ljestvice Serie A nakon što su u utakmici 17. kola talijanskog prvenstva slavili 1:0 na gostovanju kod Cagliarija. Adrien Rabiot bio je asistent za gol koji je Rafael Leao postigao u 50. minuti, a talijanski mediji iz utakmice izdvajaju i što je napravio Luka Modrić.

Sofascore je Modrićevu partiju ocijenio sa 7.7, što je i najveća ocjena koja je pripala nekom igraču jučerašnje utakmice. Kapetan hrvatske reprezentacije zaslužio ju je nakon partije u kojoj je imao čak 92 posto točno predanih lopti (70/76), tri ključna dodavanja, 2/3 točno predana centaršuta i 7/11 preciznih dugih lopti. Malo je nedostajalo i da se na kraju utakmice upiše među strijelce lukavim pokušajem iz slobodnog udarca u 89. minuti.

Taj pokušaj ističu i talijanski mediji koji hvale dojam koji je hrvatski veznjak Milana ostavio tijekom 90 odigranih minuta. 
"Ako tražite najbolje na terenu, logika kaže da će to biti Rabiot i Leao, ljudi koji su izveli akciju za gol, ali sjetite se i Saelemaekersa i Modrića. Nepravedno je ne kadidirati ih za najboljeg na utakmici. Alexis je trčao kao da ima dvije boce kisika, Luka je 'zarobio' loptu i odlučio da će se večeras svi igrati u njegovom ritmu. Kad to radi, što mu možete reći?", piše La Gazzetta dello Sport.

"Modrić nikad ne razočara", dodaje Sky Sport i nastavlja: "Uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Krive lopte? Gotovo da ih i nema. A u posljednjim minutama čak je bio blizu povećavanja vodstva slobodnim udarcem. Profesor."

"On je jedan od rijetkih igrača koji se ne mijenja iz poluvremena u poluvrijeme. Uvijek obavi posao svojim učinkovitim kreiranjem igre", navodi talijansko izdanje Eurosporta.

"Maestro je održao lekciju. Uvijek dobro postavljen, s kvalitetom čisti svaku loptu i prvi je koji juri za protivnicima. Samo velika obrana Caprilea uskratila mu je zadovoljstvo drugog gola u dresu Rossonera u 89. minuti", dodaje i Calciomercato.
Ključne riječi
Italija Serie A Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!