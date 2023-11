Europski prvak Italija provukla se na Euro, Slovenci poslije prave drame izborili Njemačku

Nogometne reprezentacije Italije, Sovenije i Češke pridružile su se listi putnika na EURO 2024. godine. Aktualni europski prvaci Talijani branit će titulu idućeg ljeta u Njemačkoj. "Azzurri" su izborili plasman na EURO 2024. nakon što su u susretu posljednjeg kola C skupine u izravnom dvoboju za drugo mjesto u skupini u Leverkusenu odigrali 0-0 protiv Ukrajine. Obje reprezentacije su uoči odlučujućih 90 minuta i,ale po 13 bodova, no "Azzurrima" je bio dovoljan i bod jer su u prvom susretu u rujnu na San Siru slavili sa 2-1.

Ukrajinci će se sasvim sigurno još duže vrijeme žaliti na suđenje Španjolca Jesus Gila Manzana nakon što im u sudačkoj nadoknadi susreta nije dosudio jedanaesterac nakon starta Bryana Cristantea nad Mihajlom Mudrikom. Sudac je samo odmahnuo na prigovore, a nije se uključio niti VAR. I prije zadnjeg kola europski doprvaci Englezi osigurali su prvo mjesto. U posljednjem susretu "Gordi Albion" je na gostovanju u Skoplju remizirao 1-1 protiv Sjeverne Makedonije.

Domaćin je poveo u 41. minuti golom Enisa Bardhija. Veznjak Trabzonspora je izveo jedanaesterac, ali je Jordan Pickford obranio njegov udarac. Lopta se odbila do Bardhija koji iz drugog pokušaja nije pogriješio. Englezi su u 47. minuti zatresli suparnučku mrežu, ali je pogodak Jacka Grealisha poništen zbog zaleđa. Ipak, u 59. minuti je Jani Atanasov pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Engleska je osvojila prvo mjesto sa 20 bodova, Italija je druga sa 14 bodova koliko ima i Ukrajina na trećoj pozciji. Makedonci su sakupili osam bodova, a Malta je posljednja bez bodova.

EURO je izborila i Slovenija koja je u Ljubljani pobijedila Kazahstan sa 2-1. Bio je to još jedan dvoboj izravnih suparnika za plasman na europsku smotru. Sloveniji je bio dovoljan i bod, no odabranici Matjaža Keka su na koncu osvojili sva tri. Benjamin Šeško je doveo Sloveniju u vodstvo iz kaznenog udarca u 41. minuti, no već u 48. je izjednačio Ramazan Orazov. U završnici utakmice Benjamin Verbič je donio pobjedu Sloveniji koja je izborila prvi EURO nakon 2000. godine i nastupa u Belgiji i Nizozemskoj.

Danci su ranije osigurali "jedinicu", a u zadnjem kolu su na gostovanju u Belfastu izgubili do Sjeverne Irske sa 0-2. Golove su postigli Isaac Price (60) i Dion Charles (81). Finska je s dva gola Pyryja Soirija (50, 58) na gostovanju porazila San Marino sa 2-0. Danska je osvojila skupinu sa 22 boda koliko je imala i Slovenija, no Danci su bolji u međusobnom srazu. Treći je Kazahstan sa 18 bodova.

U ponedjeljak je bio konačan rasplet i u skupini E. Jedna karta je bila osigurana za Albaniju, a za drugu vizu u Olomoucu su igrale Češka i Moldavija. Češkoj je dovoljan i bod dok Moldavija za povijesni uspjeh treba pobjedu. Na koncu je češka vrsta pobijedila sa 3-0. David Doudera je doveo domaćine u vodstvo u 15. minuti. Moldavci su osam minuta kasnije imali veliku priliku za izjednačenje, ali je Nikita Motpan loše pucao. Novi problemi za goste stigli su u 55. minuti kada je Vladislav Baboglo isključen. Sve dvojbe oko pobjednika Česi su riješili u 72. minuti kada je Tomas Chory zabio za 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Tomaš Souček u 89. minuti.

Albanija je protiv Farskih Otoka odigrala 0-0, no i to je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u skupini sa 15 bodova. Druga je Češka, također sa 15 bodova, ali slabijim međusobnim srazom. Poljska je imala 11, a Moldavija 10 bodova. U utorak, posljednjeg dana natjecanja po skupinama, razriješit će se i posljednja nepoznanica u skupini D u kojoj je Hrvatska.

Turska je siguran putnik na EP, a za drugu kartu bore se Hrvatska i Wales. "Vatreni" sami odlučuju o svojoj sudbini. U slučaju pobjede protiv Armenije na stadionu Maksimir, hrvatska reprezentacija će izboriti svoj sedmi EURO, pri čemu šesti u nizu. Od hrvatske samostalnosti, "Vatreni" nisu bili samo na jednom europskom prvenstvu, 2000. u Belgiji i Nizozemskoj. Sve osim pobjede protiv Armenije, donosi moguću dramu. Hrvatska ima dva boda više od Wales kojeg očekuje domaći ogled protiv Turske. U slučaju hrvatskog kiksa, Velšani će morati pobijediti Tursku.