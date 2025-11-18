Naši Portali
39-GODIŠNJI STRUČNJAK

Eugen Polanski potvrđen za trenera Borussije (M)

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach v Bayer Leverkusen
Wolfgang Rattay/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 23:45

Polanski je momčad preuzeo kada je bila posljednja na ljestvici, a sada je na 12. mjestu. Borussia (M) je prije stanke zbog reprezentativnih akcija imala niz od tri pobjede, dvije u prvenstvu, a jednu u DFB Pokalu.

Borussia iz Moenchengladbacha potvrdila je u utorak 39-godišnjeg poljskog stručnjaka Eugena Polanskog za trenera ovog Bundesligaša.

Sredinom rujna klub iz Moenchengladbacha je napustio dotadašnji trener, Švicarac Gerard Soane, a Polanski je privremenu preuzeo tu dužnost. Sve što je Poljak nakon toga napravio zadovoljilo je čelne ljude kluba koji su sada s njim potpisali ugovor do lipnja 2028. godine.

Polanski je momčad preuzeo kada je bila posljednja na ljestvici, a sada je na 12. mjestu. Borussia (M) je prije stanke zbog reprezentativnih akcija imala niz od tri pobjede, dvije u prvenstvu, a jednu u DFB Pokalu.

Polanski je profesionalnu igračku karijeru počeo baš u Borussiji (M), dok je posljednje dane proveo u Hoffenheimu, Od 2022. je radio ka trener u školi nogometa kluba iz Moenchengladbacha, a trenirao je i tamošnju drugu momčad.

U vrijeme igračke karijere Polanski je upisao 18 nastupa za poljsku reprezentaciju.
Kupnja