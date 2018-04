Englezi su jaki! Zovem publiku na odličan boks

Hrvatski boksači okupili su se tek jučer ujutro, održali treninge i danas u maloj dvorani Doma sportova od 19.30 kreću u prvi domaći meč Svjetske boksačke lige. U Zagrebu će ugostili British Lionhearts s kojima su se već susreli u veljači u Londonu i izgubili.

– Očekivanja su pozitivna, dobro smo se pripremili, Englezi su veliki izazov, očekujemo jako dobre mečeve i punu dvoranu. Imamo tako malo boksa u dvoranama. Mislim da su ljudi željni takvih susreta i očekujem da sve bude dobro – rekao je jedan od izbornika Saša Škaro svjestan koliko je WSB važan za boks u Hrvatskoj, posebice jer su Hrvatski vitezovi jedna od četiri europske momčadi koje se u njoj bore.

– To puno znači za Hrvatsku iako nam je ovo prva godina. To su sve mladi boksači, tako da očekujem da će dečki dati maksimum jer nam je to jako bitno – rekao je pa se osvrnuo na našeg najboljeg boksača, kojeg danas u ringu neće biti iako je na repertoaru i njegova kategorija. Naime, na rasporedu su kategorije do 91 kg, 75 kg, 56 kg i 49 kg.

– Toni Filipi je naš teškaš koji je sudjelovao u dvije borbe i u obje pobijedio. Sada je bio na U22 Europskom prvenstvu te je osvojio treće mjesto, umoran je i mislim da je ozlijedio šaku, tako da ga nema, ali svi su naši boksači izrazito dobri i mladi. Nemamo toliko iskustva kao sve te ekipe, i Englezi i Francuzi su više godina u WSB-u i imaju starije boksače, ali naši im dostojno konkuriraju.

Izgubimo mečeve, ali nitko nije deklasiran, sve su to napete borbe, ravnopravni smo im i jednostavno nam samo treba iskustva – objasnio je gospodin Škaro koji smatra da Hrvatski vitezovi ne osjećaju pritisak iako su na ljestvici posljednji, s jednim bodom. – To su sportaši, mogu slobodno reći poluprofesionalci, ovo je sada izborna godina za Svjetsko prvenstvo, sljedeće godine će WSB biti izborni za Olimpijske igre, to im je posao, nema tu neke psihičke blokade – zaključio je Saša Škaro, a slaže se s time i borac Nikica Radonić.

– Uvijek ima treme prije svakog meča, ali zasad je sve u redu. U posljednji tren saznao sam za meč, boksam u kategoriji do 81 kg, ali bit ću u meču do 91 kg, nije to moja kategorija i znam da će suparnik biti dosta teži, no spreman sam – kaže Nikica.

Uz njega će se za našu momčad boriti Nodari Darabaidze, Marko Opšivač, Filip Poturović i Ivan Njegač.