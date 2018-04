Sprema se spektakl: Wilder pristao na Joshuinu ponudu!

“Dovedite mi Wildera”, poručio je Anthony Joshua nakon što je proteklog vikenda porazio Josepha Parkera i tako svojim WBA, IBF i IBO titulama pridodao i onu po WBO verziji. Odmah nakon toga bilo je jasno da će Amerikanac uzvratiti i prihvatiti izazov, a sada su poznati i neki detalji oko najiščekivanijeg boksačkog okršaja, piše Fight Site.

Britanski Telegraph razgovarao je sa Shellyjem Finkelom, jednim od menadžera Deontaya Wildera, i top prigodom otkrio da je WBC-ov prvak spreman na ljeto doći u Englesku i na Wembley stadionu odmjeriti snage s mladim Britancem.

“Drago nam je što je Joshua po prvi put rekao da idući meč želi protiv Wildera i vjerujemo kako je on čovjek od riječi. Deontay prihvaća taj izazov i to želimo podijeliti s javnošću. Spremni smo doći u Englesku ili se sastati kod nas i dogovoriti detalje ugovora. Wilder je spreman potpisati i boriti se u Ujedinjenom Kraljevstvu već ovog ljeta. Pretpostavljamo kako bi to bilo na Wembley stadionu i ako su oni spremni, kao što kažu da jesu, idemo to već jednom dogovoriti. Mi to želimo, oni to žele i fanovi to priželjkuju. Ne postoji ništa što bi nas moglo zaustaviti da to ostvarimo”, rekao je Finkel.

Menadžer neporaženog Amerikanca potvrdio je i kako su u listopadu i studenom prošle godine u New Yorku vođeni pregovori s Joshuinim promotorom Eddiejem Hearnom te da je se na istima pričalo o dvije borbe – jednoj u Ujedinjenom Kraljevstvu, a drugoj u SAD-u. Finkel je uz to podijelio i informaciju o tome da je njegova strana spremna pristati na 60/40 raspodjelu novca u korist britanskog borca, ali i da su spremni na održavanje prve borbe u Las Vegasu, naravno, ako to bude želja Joshuinog tima.