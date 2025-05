Englezi otkrili koliko zarađuje Joško Gvardiol. Evo koliko mu na račun sjedne svakog tjedna

Engleski mediji, uključujući i portal Goal.com, detaljno su analizirali primanja hrvatskog nogometnog reprezentativca Joška Gvardiola. Mladi branič, koji je oduševio svojim igrama u dresu Manchester Cityja, spada među najplaćenije igrače na svojoj poziciji u Premier ligi, a cifre koje zarađuje zaista su impresivne. Joško Gvardiol, jedan od najtalentiranijih mladih braniča svijeta, u ljeto 2023. godine napravio je transfer karijere prešavši iz njemačkog RB Leipziga u redove engleskog giganta Manchester Cityja. Njegov dolazak na Etihad bio je popraćen velikim očekivanjima, ne samo zbog odštete koja se kretala oko 90 milijuna eura, čime je postao jedan od najskupljih obrambenih igrača u povijesti nogometa, već i zbog njegovih izvanrednih partija u Bundesligi te posebno na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Katru, gdje je s Hrvatskom osvojio brončanu medalju i oduševio nogometni svijet. Odmah po dolasku, Gvardiol se nametnuo kao važan kotačić u stroju Pepa Guardiole, pokazavši zavidnu razinu prilagodbe i kvalitete.

Prema informacijama koje donose engleski izvori, uključujući i specijalizirani portal Spotrac te GiveMeSport, Gvardiolov petogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, koji traje do ljeta 2028. godine, osigurava mu status jednog od najplaćenijih mladih nogometaša. Njegova tjedna plaća iznosi vrtoglavih 200.000 funti. Kada se taj iznos preračuna na godišnju razinu, dolazi se do cifre od 10,4 milijuna funti. Prema trenutnom tečaju, to je oko 12,2 milijuna eura godišnje, odnosno otprilike milijun eura mjesečno. Ukupna vrijednost njegovog petogodišnjeg ugovora procjenjuje se na 52 milijuna funti, što jasno pokazuje koliko u Cityju cijene hrvatskog reprezentativca i kakvu dugoročnu ulogu za njega predviđaju. Do kraja 2024. godine, Gvardiol je samo od plaće u Cityju već zaradio preko 20 milijuna dolara.

U svojoj prvoj sezoni u dresu "Građana", Gvardiol je demonstrirao iznimnu svestranost igrajući primarno na poziciji lijevog beka, iako je po vokaciji stoper. Pep Guardiola, poznat po svojoj taktičkoj genijalnosti, prepoznao je Gvardiolove kvalitete koje mu omogućuju da doprinosi momčadi i u ofenzivnom dijelu igre. Mladi Hrvat nije samo impresionirao čvrstinom u obrani, već je pokazao i zavidnu tehniku te sposobnost postizanja ključnih pogodaka, posebno u završnici sezone kada je City lovio rekordni četvrti uzastopni naslov prvaka Premier lige. Njegovi golovi protiv jakih suparnika dodatno su potvrdili njegovu vrijednost i brzinu kojom se adaptirao na zahtjeve jedne od najjačih liga svijeta, čime je brzo postao nezamjenjiv član prve postave.

Gvardiolov put do zvjezdanih visina bio je brz i impresivan. Nakon što se afirmirao u Dinamu, njegov talent prepoznao je RB Leipzig, gdje je proveo dvije uspješne sezone, etabliravši se kao jedan od najperspektivnijih mladih braniča u Europi. Kruna njegovog uspona prije dolaska u City svakako su bile igre za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je svojom zrelošću, borbenošću i nogometnom inteligencijom skrenuo pažnju najvećih svjetskih klubova. Manchester City je bio najkonkretniji i najizdašniji, osiguravši potpis igrača kojeg vide kao temelj svoje obrane za naredno desetljeće. Uprava Manchester Cityja poznata je po strategiji osiguravanja dugoročne vjernosti svojih ključnih igrača, a Gvardiol se, unatoč tome što je tek stigao, već smatra jednim od njih. Iako neki izvori, poput Daily Stara, spominju moguće buduće pregovore o produženju ugovora do 2030. godine, čak i uz neke varijacije u izvještajima o potencijalnim budućim iznosima, jasna je namjera kluba da zadrži hrvatskog dragulja što je duže moguće. Njegova sposobnost igranja na više pozicija u obrani te doprinos u napadu čine ga idealnim profilom igrača za Guardiolin sustav, ali i za bilo kojeg budućeg trenera, osiguravajući stabilnost momčadi neovisno o eventualnim promjenama na klupi.