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Piše Independent

Iranac od Fife traži 850 milijuna eura: Suočeni su s teškom optužbom koja će odjeknuti svijetom

FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 00:20

Tužbu je u ime 91 milijuna Iranaca podnio iransko-američki državljanin Lotfollah Kaveh Afrasiabi na Saveznom sudu u Bostonu

Fifa i njezin predsjednik Gianni Infantino suočeni su s tužbom teškom oko 850 milijuna eura zbog navodne diskriminacije koja je dovela do izbacivanja Irana sa svjetskog prvenstva. Tužbu je u ime 91 milijuna Iranaca podnio iransko-američki državljanin Lotfollah Kaveh Afrasiabi na Saveznom sudu u Bostonu.

Britanski The Independent piše da se u središtu događaja nalazi poništeni pogodak Shojaea Khalilzadeha protiv Egipta u trećoj minuti sudačke nadoknade. Tim golom Iran bi osigurao prolazak u nokaut-fazu natjecanja, no poništen je nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa.

U tužbi se navodi da je takva odluka izazvala veliku emocionalnu patnju navijačima.

- Iranski ili iransko-američki građani koji su navijali za iransku reprezentaciju pretrpjeli su emocionalnu bol zbog očite diskriminacije prema njihovoj voljenoj momčadi - piše u dokumentu.

Podnositelj velike tužbe je Lotfollah Kaveh Afrasiabi, analitičar međunarodnih odnosa i bivši profesor na Harvardu, koji je radio  kao savjetnik iranskog pregovaračkog tima za nuklearni program. On tvrdi da posjeduje čvrste da je eliminacija Irana posljedica nepoštene sudačke odluke. Osim spornog gola, u tužbi se navodi da Fifa nije osigurala jednake uvjete za iransku reprezentaciju tijekom turnira.

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Ključne riječi
FIFA SP 2026. Iran

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