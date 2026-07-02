VIDEO Ludnica zahvatila Toronto: Razvit će se ogromna hrvatska zastava, navijači uživaju čekajući utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sati iza ponoći bori se s Portugalom za osminu finala Svjetskog prvenstva. Vatreni će u ovoj teškoj utakmici imati i veliku podršku s tribina budući da u Torontu živi oko 120 tisuća navijača, a puno ih je stiglo i iz Hrvatske.

U Torontu trenutno traje velika proslava i druženje hrvatskih navijača koje su im postale i zaštitni znak tijekom ovog Svjetskog prvenstva. U gradu će razvučena biti i ogromna hrvatska zastava dimenzija 100 i 12 metara koja je prošla put od Dallasa, preko Toronta do Philadelphije i sada se vratila u Toronto. Nadajmo se kako će se vratiti i u Dallas gdje u osmini finala Španjolska čeka pobjednika ovog susreta.

Uoči utakmice, postoji strah da bi početak mogao biti odgođen. U Torontu je najavljeno grmljavinsko nevrijeme, a u SAD-u i Kanadi postoji pravilo kako utakmica mora biti prekinuta ili početak odgođen za 30 minuta, ako munja udari u blizini stadiona (13 km od terena). Ipak, hrvatski navijači već su na ovom prvenstvu pokazali kako im loše vrijeme ne smeta. Slično je bilo uoči utakmice s Ganom u Philadelphiji.