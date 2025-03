Elitni hrvatski stručnjak dobio je svjetsko priznanje za svoj rad: 'Oduvijek me to fasciniralo'

Neven Spahija, najtrofejniji klupski hrvatski trener, nije samo vrstan košarkaški strateg nego i odličan maslinar. Stručnjak koji se diči naslovom državnog klupskog prvaka u šest europskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, Litva, Izrael, Španjolska i Turska) već neko vrijeme ponosi se i maslinovim uljem iz svog maslinika, za što mu je ovih dana iz New Yorka stiglo i službeno priznanje. I to ne samo u obliku intervjua koji je dao za Olive Oil Times.

Naime, sudački panel svjetskog natjecanja proizvođača maslinova ulja (World Olive Oil Competition) proglasio je Spahijin "S Olive oil" jednim od najboljih ekstradjevičanskih ulja na svijetu dodijelivši mu zlatnu nagradu. Upozorio nas je Neven da ovo nije natjecanje u kojem se dijeli prvo, drugo i treće mjesto, ali jest činjenica da je njegovo ulje dosegnulo najviši, zlatni, rang.

– Koliko znam, u vrijeme Austro-Ugarske na ovim prostorima bilo je 30 milijuna stabala, nakon čega je maslina kao kultura bila zapuštena, no sada je to ponovno popularno i počelo se jako puno saditi.

Maslina me oduvijek fascinirala

Pa otkud elitni košarkaški stručnjak u maslinarstvu, pitali smo ovog Šibenčanina?

– Mene je maslina oduvijek fascinirala kao drvo koje simbolizira Dalmaciju, opstanak, preživljavanje. Maslina je u pravom smislu te riječi veliki borac, najljepše drvo u prirodi i ja sam uvijek zamišljao kuću s okućnicom od maslinovih stabala, a to sam si uspio i priuštiti. Svoj prvi maslinik zasadio sam prije 23 godine, a drugi prije deset godina na Danilu Gornjem, tamo gdje je sada i moja kuća. Imam registrirani OPG i 220 stabala na dvije lokacije. Taj mlađi maslinik prostire se na 10 tisuća četvornih metara i ima 180 stabala.

O kakvom je, zapravo, natjecanju maslinara riječ?

– Natjecanje se održava u New Yorku, a ulja naslijepo testira 20 kušača iz cijelog svijeta. Od 2013. ovim je natjecanjem prodefiliralo desetak tisuća brendova, a ove godine ih je 1200 i natjecanje još uvijek traje. Na ovom natjecanju sudjeluje i puno hrvatskih maslinara. Od njegova pokretanja najviše nagrada uzeli su Talijani, no velika je prilika da prvi put budemo zemlja s najvećim brojem zlatnih medalja. Kada proizvedete maslinovo ulje, vi ga date na kemijsku analizu, što ne ulazi u sustav bodovanja, to više želite znati za sebe. Naše je ulje u klasifikaciji medium s dominantnim okusom badema, a mi smo nakon 23 godine odlučili poslati svoje ulje na neko jače natjecanje.

S obzirom na posao kojim se bavi, a trenutačno je trener talijanskog prvoligaša Reyera iz Venecije, koliko Neven uopće stigne guštati u svom imanju u Danilu Gornjem?

– Vrlo malo, no sati i dani provedeni na tom imanju su neprocjenjivi. Veselim se svakom povratku u Danilo, meni to pričinja veliko zadovoljstvo. Dakako, o masliniku se mora netko brinuti, a to je moj rođak Miro Spahija, uz savjete i stručno vodstvo agronoma Karla Rubelja. Sam maslinik zasađen je pod stručnim nadzorom Davorina Pamića. O cijelom imanju pak brigu vodi Damir Velić.

Neven uživa i u tome da k sebi na imanje pozove i prijatelje, a i mi smo imali to zadovoljstvo vidjeti prostor (atraktivnu kuću s bazenom), u kojoj se odmara za nove sezone svoje trenerske karijere.

– Kada nam se poklope datumi, posjete me i moji Amerikanci. Eto, posljednji mi je bio Darvin Ham, bivši trener Lakersa, a sada pomoćni u Milwaukee Bucksima. U planu je da mi dođe i Tylor Jenkins, trener Memphis Grizzliesa.

Četiri godine proveo u NBA ligi

Naš sugovornik četiri je godine svoje trenerske karijere proveo u NBA ligi kao pomoćnik glavnog trenera (tri u Atlanti, jednu u Memphisu). Ima li ambicija vratiti se u taj glamurozni NBA svijet?

– Ne znam koliko je to realno. Svi moji planovi sada su vezani za Veneciju pa ni o čemu drugom i ne razmišljam, no nikad se ne zna. Trenerski ne mislim stati u skoro vrijeme, pun sam energije i u tom dijelu nema nikakve razlike u odnosu na dane kada sam počeo raditi ovaj posao.

Nevenu su 62 godine pa smo ga priupitali koje su to najbolje trenerske godine.

– Što si stariji, to si iskusniji. U trenerskom poslu najteže je opstati, uvjeriti potencijalnog poslodavca da ste vi taj koji treba obavljati taj posao. U ozbiljnom sustavu vi nikad nećete dobiti posao bez ozbiljnog razgovora, odnosno intervjua, a nakon tolikih godina ja i dalje u tome uspijevam.

S obzirom na to da radi u klubu iz jednog od najljepših gradova svijeta, ima li vremena guštati u Veneciji?

– U Veneciji sam jako malo, obično prije početka i nakon kraja sezone. To je grad nestvarne ljepote, no ja živim izvan Venecije, u obližnjoj Spinei, jer nam je dvorana u Mestreu.