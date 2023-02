Ekskluzivno doznajemo: Antolić nije podnio ostavku, ali ne želi biti teret Dinamu

Razne informacije ponovno dolaze iz Maksimira oko borbe za prevlast u klubu. Proteklih dana bilo je raznih sastanaka na nekoliko razina u klubu i oko njega. Navijači Dinama (BBB) jasno su rekli da nisu ni za jednu od aktualnih opcija, ni Mamićevu ni takozvanu Antolićevu. Za rasplet valja pričekati sjednicu izborne Skupštine koja je na rasporedu 9. ožujka, ali i do tog će dana biti raznih lobiranja pritisaka, sve ne bi li na kraju dobili odluku o tome tko će dalje voditi klub.

Iako je Zdravko Mamić javno rekao da se povlači iz svih borbi i akcija oko Dinama, još je u Skupštini dosta ljudi koji žele ostanak njegovog uticaja. No, postoje i razne kombinacije, a jedna od njih je da ti koji su bili uz Mamića stanu uz predsjednika Mirka Barišića, ali pod uvjetom da se odrekne Krešimira Antolića, jednog od tri člana Uprave. Jasno je da su tako pod pritiskom i Barišić i Antolić, pa se tako pojavila informacija da je Antolić zbog svega predsjedniku Barišiću ponudio ostavku.

No, to nije točno. Doznajemo da Antolić nije ni podnio ni ponudio ostavku, ali je i poručio predsjedniku Barišiću da razmisli o njegovoj poziciji, jer u ovakvoj nastaloj situaciji drži da bi, uz Mamića, bio samo dodatni uteg Dinamu kojem to ne treba.

Stoga, sad je na potezu Barišić, ali nekako vjerujemo da se ništa neće konkretno događati do 9. ožujka i Skupštine kad će se znati odnos snaga u novom sazivu Skupštine koja će onda izabrati i novi Izvršni odbor.

A Izvršni odbor će onda odlučivati o sastavu klupske Uprave. Do tada će se nastaviti razni sastanci, dogovori i spomenuta lobiranja.