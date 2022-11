Lijepe vijesti u obitelji Sinković! Dvostruki olimpijski pobjednik Valent postao i dvostruki otac

Dvostruki olimpijski pobjednik Valent Sinković postao je i dvostruki otac. Osamnaest mjeseci nakon malog Karla na svijet je došao i Luka a jedan od najvećih hrvatskih sportaša današnjice ovaj put je porodu i nazočio.

- Kada se rađao Luka to nisam mogao zbog pandemije korone, no supruga Antonela je htjela da ovaj put budem prisutan i sada mi je drago. Nevjerojatan je to osjećaj kad u ruke primiš tek rođeno dijete.

Čestitajući mu, našalili smo se da sada može formirati novi bratski dvojac Sinkovića. Razlika između Valenta i njegova mlađeg brata je 15 mjeseci a između Karla i Luke 18 mjeseci što će reći da će upraviti u čamcu biti i u mlađim uzrastima, dakako, budu li se bavili veslanjem u kojem njihov tata još ne posustaje. No, zbog prinove u obitelji možda se u naredno vrijeme baš neće naspavati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Braca Sinkovic, Martin i Valent, osvojili su zlatnu medalju u utrci dvojac bez kormilara na veslackoj stazi Sea Forest Waterway. "nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

- Karlo se rodio dva tjedna prije Prvenstva Europe kojeg smo, ipak, uspjeli osvojiti. Tih dana ja se jesam budio noću ali sam sve nadoknađivao danju i to mi je bilo dosta - prisjeća se Valent koji je nedavno imao priliku prisjetiti se i pobjedničke utrke na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Naime, na svečanoj Skupštini Veslačkog saveza Zagreba on i brat mu Martin dobili su posebno priznanje za drugo olimpijsko zlato u dvojcu. Prvo je bilo u dvojcu na pariće a drugo u dvojcu bez kormilara. Pitali smo Martina kakav je bio osjećaj gledati to ponovo.

- Gledali smo Valent i ja tu utrku više puta no uvijek ti zaigra srce kada to vidiš s time da ja više budem u mislima na sljedećim Olimpijskim igrama.

A to znači usredotočiti se ponajprije na kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024. a to će biti Svjetsko prvenstvo u Beogradu, u rujnu 2023.

- Usredotočeni ćemo mi biti na borbu za zlato u Beogradu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 15.09.2022., Zagreb - Kod veslackih hangara na jezeru jarun organizirano je medijsko druzenje sa sestrama Jurkovic, bracom Loncaric i bracom Sinkovic, uoci odlaska na Svjetsko veslačko prvenstvo koje se održava u Ceskoj, Racice od 18. do 25. rujna 2022. Martin Sinkovic, Valent Sinkovic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Neobična je ovo sportska godina u Hrvatskoj. Moglo bi se dogoditi da Sinkovića ne bude u HOO-vu izboru za najbolju posadu, par ili štafetu.

- Mi jesmo europski prvaci no Svjetsko prvenstvo je ipak stepenica više a braća Fantela su treći na svijetu i što god da u HOO-u odluče meni neće biti krivo. Koga god izaberu bit će to dobar izbor. Vjerujem da će to oni biti. Godinama smo mi dominirali, nekad treba i druge pustiti.

Na istoj svečanosti posebno priznanje za olimpijsku broncu u prošloj godini primio je i najbolji domaći skifist Damir Martin. A organizatori svečane Skupštine pustili su i njegovu olimpijsku utrku s onim famoznim finišem u kojem je prestigao Danca Nielsena i osvojio broncu.

- Ni danas ne znam kako sam izvukao onih posljednjih 200 metara. U jednom zaveslaju čamac je naprosto izletio iz vode i kada to vidim prođu me trnci.

I Damšo priželjkuje četvrtu olimpijsku medalju. Srebro ima iz četverca s braćom Sinković i Šainom te srebro i broncu u samcu.

- Na SP-u će mi trebati deveto mjesto da bih se kvalificirao na Olimpijske igre no ne zanima mene samo to. Naime, svjetsku medalju imam u četvercu ali ne i u skifu pa ću raditi na tome.

Inače, i Damšo je poput Valenta postao otac a njemu se to dogodilo početkom listopada prošle godine kada je dobio kći Maru.