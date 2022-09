Trener braće Sinković preuzeo odgovornost i otkrio razloge neuspjeha: 'Dečki su energetski ispražnjeni, iscrpio sam ih'

Nakon, iz navijačke perspektive gledano, "nestvarnog" ishoda finale utrke dvojaca na pariće na Svjetskom prvenstvu u Račicama, četvrto mjesto Valenta i Martina Sinkovića prokomentirao je njihov trener Nikola Bralić svjestan da je ovo, u posljednjih 12 godina, prvi SP s kojem su se on i njegovi puleni vratili bez medalje.

A on je, kako i doliči velikom stručnjaku, za moguću pretreniranost, odgovornost preuzeo na sebe:

- Po meni je to bilo bez snage, energije i ritma. Malaksali su mi dečki na kraju sezone. Očito program treninga nije bio dobro prilagođen njihovim godinama i trajanju sezone. Prvu od četiri utrke imali smo pravu energiju, a preostale tri nedostajalo je snage i eksplozivnosti u provlaku. A s ovakvom snagom provlaka nismo imali izgleda. Ja to nisam predvidio i morat ćemo tražiti rješenja da se to ne ponovi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Braca Sinkovic, Valent i Martin na jutarnjem treningu na jezeru Jarun. Nakon sto su u Tokiju osvojili olimpijsko zlato u dvojcu bez kormilara, Martin i Valent Sinkovic vracaju se u dvojac na parice, veslacku disciplinu u kojoj su godinama bili nedodirljivi. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Prije polaska u Račice, Bralić je kazao da će doći i taj dan kada će u karijeri braće Sinković krenuti silazna putanja. No, Martin je rekao da ovo nije početak kraja nego da su u pitanju dvije loše utrke.

- S obzirom na pripreme koje su prošle bez problema, bez ozljeda, uz odlične testove, ni ja ni oni nisu se nadali, no očito sam ih iscrpio. I sve je došlo na naplatu baš na Svjetskom prvenstvu. Nakon 12 godina uspješnosti nije ni čudno da je došlo do malog pada. Dečki su se borili kao lavovi, ali kada si energetski prazan ne možeš eksplodirati, ne možeš imati pravi osjećaj za zaveslaj.

Sinkovići i njihov trener čestitali su posadama koje su osvojile medalje - Francuzima (zlato), Španjolcima (srebro) i Australcima (bronca) - no Nikola Bralić je naglasio sljedeće:

- Nisu oni bili toliko dobri i odnosu na nas, koliko smo mi to lošije odradili no obično. Doista se vidio nedostatak energije. Nakon odmora napravit ćemo dobru analizu da vidimo je li u programu priprema nečega bilo previše ili možda nečega premalo. Da li smo, možda, morali selektivno odlaziti na natjecanja - zapitao se Nikola Bralić koji će, dok njegovi štićenici budu odmarali, na neizbježnu operaciju ramena.

