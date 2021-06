Dubrovčanin nokautirao Colea i bori se za ogromnih milijun dolara!

Ante Delija, trenutno najbolji hrvatski MMA teškaš, doveo se u priliku da se bori za milijun dolara a to je nagrada koju će preuzeti pobjednik teškaškog turnira organizacije Professional Figjhters League (PFL). A za takvo što izborio se pobijedivši u Atlantic Cityju Amerikanca Chandlera Colea, tehničkim nokautom u prvoj rundi, nakon četiri minute i 39 sekundi borbe.

A nakon što je u prvom kolu izgubio nokautom u prvoj rundi, od Brazilca Bruna Capelozze, činilo se da je takva prigoda nedostižna. Jer, ne samo da je Dubrovčanin u sljedećoj borbi morao pobijediti prekidom u prvoj rundi već su se morali poklopiti i rezultati nekih drugih borbi. I upravo se to i dogodilo. Isplatila se Antina odlučnost da i nadalje trenira žestoko i da u borbi da sve što ima, pa makar to bilo i nedovoljno. No, bilo je dovoljno jer je DeReese doživio nokaut (isto od Capelozze), Ferreria nije uspio nokautirati Seumanutafa, a Ante je suca u kavezu prisilio na prekid borbe već u prvoj rundi i tako zaradio šest bodova.

Delija već godinama živi u Zagrebu i trenira u dvorani Mirka Filipovića koji mu pomaže i treninzima i savjetima, a uz njega je na putovanjima bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš uz kojeg je ovaj negdašnji džudaš unaprijedio svoju boksačku tehniku.

A ona će mu dobro doći protiv sljedećeg protivnika, možda i najtežeg kojeg je mogao dobiti u polufinalu a to je Rus Denis Goltsov s kojim će se sučeliti u drugoj polovici kolovoza. Ovaj ruski teškaš u četvrtfinalu prethodnog PFL-ova turnira pobijedio je Satoshija Ishiija i slovi kao top favorit za osvajanje turnira. No, za takvo što će morati prije svega dokazati da je bolji od Cro Copova štićenika što će biti prilično teško izvedivo.