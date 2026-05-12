Srpska glazbenica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku na Euroviziji

Srpska pjevačica i skladateljica Zorja javila se na društvenim mrežama te uputila poruku djevojkama iz grupe Lelek. Zorja je podržala hrvatske predstavnice na Euroviziji te poznavala svoje pratitelje, koji mogu, da svoj glas daju Hrvatskoj. Uz opis "glasajte 3! Moje cure, moja Andromeda", označila je članice etno-pop sastava: Marinu Ramljak, Korinu Rogić, Inku Večerinu Perušić, Laru Brtan i Juditu Štorgu.

Inače, Zorica Pajić, umjetnički poznata kao Zorja, srpska je pjevačica, autorica pjesama i producentica koja se istaknula na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući snažnom vokalu i zapaženim televizijskim nastupima. Rođena je 5. rujna 1996. godine u Beogradu.

Glazbom se počela baviti u djetinjstvu. Završila je osnovnu glazbenu školu "Josif Marinković", a potom je nastavila obrazovanje na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, na odsjeku za violinu, gdje je razvijala klasično glazbeno obrazovanje. U medijskim istupima navodila je da je od malih nogu pokazivala interes za scenski nastup i pjevanje. Široj publici postala je poznata sudjelovanjem u popularnom glazbenom natjecanju Zvezde Granda, a u emisiji je izvela niz zapaženih obrada i ostvarila visok plasman.

U Srbiji je poznata i po tome što je nekoliko puta već sudjelovala na njihovom izboru za predstavnika na Euroviziji, a 2022. godine mogli smo je slušati s pjesmom "Zorja", te je bila treća u finalu. Dvije godine kasnije, također je bila treća, a pjesma se zvala "Lik u ogledalu". Njezine pjesme su i "Lutka od porcelana", "Želim", "Lavine", "Solo" i "Srce besno", a lesto nastupa te na društvenim mrežama komunicira s publikom.

U braku je s glazbenikom i producentom Lazarom Pajićem te s njim i surađuje, a u intervjuima je znala istaknuti koliko joj znači ta kombinacija ljubavi i zajedničkog rada te koliko joj suprugova podrška pomaže u karijeri.