Ovo je 70. izdanje, čut će se i ikona 80-ih, oboren je rekord, a na prijenosu uživo radi više od 250 ljudi

Večeras je na rasporedu prva polufinalna večer 70. Eurovizije, a nastupa i naša grupa Lelek. No, da ovo nije još jedna Eurovizija, nego jubilarno, 70. izdanje potvrđuje spektakl koji se sprema i koji će se dugo pamtiti! Europska radiodifuzna unija (EBU) otkrila je zanimljivosti o ovogodišnjem izdanju te detalje o događajima iza kamere.

Naime, natjecanje u Beču jedno je od najambicioznijih i tehnički napredniji izdanja u povijesti natjecanja, a tu se ubrajaju kabeli koji se protežu preko cijelog grada, filmske kamere, LED zidovi...

EBU, tako, naglašava, da uz odustajanje nekoliko zemalja ove godine imamo i tri koje su se vratile nakon nekoliko godina pauze. To su Moldavija, Bugarska i Rumunjska. Također, ističu i da se ove godine uglavnom radi o predstavnicama. Naime, 15 zemalja odlučilo se je za solo ženske izvođače, a to su: Australija, Azerbajdžan, Belgija, Bugarska, Cipar, Francuska, Njemačka, Latvija, Luksemburg, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Švedska, Švicarska i Ukrajina. Trinaest solo muških izvođača predstavljaju: Albaniju, Armeniju, Austriju, Češku, Dansku, Grčku, Izrael, Italiju, Litvu, Maltu, Moldaviju, Norvešku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tu su i dva dua, i to iz Finske i San Marina. Uz to valja istaknuti i da San Marino u svojoj pjesmi ima jedan poseban detalj. Naime, pjesma sadrži vokale ikone 80-ih, Boy Georgea koji je sa 64 godine najstariji izvođač na ovogodišnjem natjecanju. Što se tiče grupa, tu je samo pet zemalja, a osim naših djevojaka iz Leleka, tu su i predstavnici Estonije, Gruzije, Portugala i Srbije.

Među zanimljivostima nalazi se i informacija da su 23 zemlje predstavnike birale na nacionalnom izboru, sličnome našoj Dori, dok je 10 zemalja predstavnike odabralo internim dogovorom. Izrael je, pak, koristio hibridni pristup, a radi se o tome da je pjevač Noam Bettan odabran putem televizijskog natjecanja HaKokhav HaBa, a pjesma je naknadno napisana posebno za natjecanje.

U Beču će se ove godine moći čuti više od 25 jezika uključujući riječi na dijalektu ili posuđenice, a to je rekordan broj. Uz to, 16 zemalja odlučilo se pjevati na engleskom. Kada je u pitanju jezik izvedbe, posebno se ističe Grčka i njihova pjesma "Ferto" koja je prva pjesma iz ove zemlje na Euroviziji koja kombinira grčki, engleski i francuski. Uz to, valja naglasiti i da se Litva ove godine predstavlja na španjolskom jeziku: Sólo Quiero Más.

Što se tehničkih zanimljivosti tiče, svaku sekundu uživo snima 28 kamera, tu su i ručne kamere, sustavi kamera iz zraka, divovske dizalice s kamerama itd. zbog čega će cijeli prijenos djelovati filmski. Produkcija uključuje: otprilike 38 km kabela preko Beča, više od 13 km signalnog optičkog kabela samo za komunikaciju, preko 80 mrežnih prekidača, oko 4,2 terabajta podataka koji se kreću svake sekunde kroz sustav. Tijekom cijelog trajanja natjecanja očekuje se da će mreža prenijeti oko 5-6 petabajta podataka, što je otprilike ekvivalentno 101 godini kontinuirano gledanog HD videa.

Tu je i gigantska rasvjetna oprema! Pripremite se za: 3107 rasvjetnih tijela, više od 28 000 pojedinačno upravljivih LED dioda, gotovo 1,4 km LED trake, 80 brzih vitla s pokretnim svjetlom - prvi put na Eurosongu! I po prvi put ikada, cijela rasvjetna oprema je u potpunosti energetski učinkovita LED i laserska. Eurovizija 2026. koristit će i: gotovo 200 strojeva za specijalne efekte, više od 250 boca s CO2, 45 pirotehničkih pozicija na pozornici i pasareli, efekte koji uključuju plamen, nisku maglu, dim, prskalice i višebojnu pirotehnika u ružičastoj, ljubičastoj, žutoj i zlatnoj boji.

Cijela organizacija djeluje poput privremenog grada, a oko 250 ljudi upravlja samim prijenosom, 175 članova ekipe radi na scenografiji, rasvjeti, automatizaciji, pirotehnici, LED rasvjeti i opremi, 32 snimatelja rade na dizalicama, ručnim kamerama i zračnim sustavima... Cijela produkcija ostaje na licu mjesta otprilike 60 dana, a samo postavljanje zahtjeva 11 uzastopnih dana smjena utovara u trajanju od 24 sata. A nakon što produkcija započne, operacija se odvija manje-više kontinuirano, 24 sata dnevno, sve dok posljednji kamion ne napusti Beč.

Uz to, oko 11.200 obožavatelja ispunit će Arenu za svaki nastup uživo, a ulaznice su već prodane gledateljima iz više od 75 zemalja diljem svijeta.