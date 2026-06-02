Vratar Belgije: Modrić nije bi sretan kada sam mu obranio udarac, on je nevjerojatan tip

Belgijski vratar Thibaut Courtois prokomentirao je pobjedu nad Hrvatskom (2:0) na Rujevici u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva. Courtois se osvrnuo na Luku Modrića s kojim je dijelio svlačionicu u Real Madridu.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Hrvatske, koja je velika momčad i težak test za nas. Modrić može biti primjer mnogim igračima. U njegovoj dobi nije mu ponestalo motivacije da pobjeđuje. Nevjerojatan je tip i nevjerojatan igrač i vođa koji čini druge igrače boljima", rekao je Courtois o bivšem suigraču iz Reala, prenosi Sportklub.

Courtois i Modrić dobro se poznaju.

"Obranio sam mu jedan udarac i nije bio baš sretan, haha. Na Svjetskom prvenstvu želimo proći skupinu, a u nokaut fazi sve je moguće. Jedna loša utakmica i ispadaš", rekao je Courtois.