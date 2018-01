Đukić: Hrvatska je favorit, to je šansa Srbije koja je kao mačka

Izbornik crnogorske reprezentacije jedan je od najuglednijih rukometnih stručnjaka s Balkana, ne samo zbog bogatog trenerskog opusa nego i zbog brojnih radova i studija koje je pisao o rukometnim temama.

Dragan Đukić (55) testirao je Hrvatsku u njezinoj jedinoj pripremnoj utakmici za EP. Dolazi iz Aleksandrovca na jugu Srbije, a u svojoj zemlji nije radio već 20 godina. Kako vidi hrvatsku reprezentaciju par dana uoči početka EP-a u našoj zemlji?

- Kad kažemo “hrvatska reprezentacija”, ja idem korak dalje i kažem “hrvatski rukomet“. To je pojava. Rukomet je donio toliko radosti vašoj naciji. Ako je ona generacija iz Atlante bila proizvod jednog sustava, velike države, lige i trenera, kasnije se vidjelo da vam je rukomet puno dublje unutar korijena i mentaliteta... Hrvatski rukomet su i svi ti treneri i igrači koji rade, ali nisu negdje na površini. Svi smo bili pomalo ljubomorni na vas, naročito sa strane, jer je hrvatski igrač uvijek davao kvalitetu više u reprezentaciji nego u klubu. Srbija bi, recimo, imala fantastične pojedince koje nitko ne bi mogao sastaviti kad su zajedno, dok bi Hrvatska imala kvalitetu više - kaže Đukić i nastavlja:

- Koliko god je izgledalo da se iznutra svađate, izvana ste bili složni, počevši od ljudi koji vode rukomet. I to donosi rezultat. Možda se samo vaterpolo u Srbiji s time može usporediti. Hrvatska je s ovim brojem stanovnika, financijama koje ulaže i brojem igrača zaista pojava u rukometu i pravi predstavnik onoga što smo bili, nasljednik one zemlje. Nekako sam je uvijek volio i podržavao u tome jer je predstavljala sve ono što smo zajedno imali. Danas je vaša reprezentacija drukčija nego prije deset godina i to je normalno. Velike utakmice iznjedre velike igrače. Siguran sam da se i u ovoj generaciji takvi kriju.

I onu zlatnu generaciju jedna je utakmica digla u svemir, sa Španjolskom u polufinalu SP-a 2003.

- Jedna utakmica, jedno natjecanje promijeni sve. Sjećam se vašeg posljednjeg finala u Austriji 2010., bio sam tamo. Reakcija je bila nekako „pa da, igrali smo, ali nismo osvojili“. Onda zamislite kako ti polufinali u kojima ste godinama poslije igrali djeluju na one koji nikako ne mogu do njih doći.

Povukao je zanimljivu paralelu s košarkom...

- Saša Đorđević je doveo reprezentaciju do tri finala. Uvijek pronalazeći put. Tako i Hrvatska u rukometu uvijek pronađe put kakav god bio sastav, tko god bio izbornik. Uvijek dođe do završnice i zato zaslužuje poštovanje. Hrvatsku se vani uvijek gleda kao nekoga tko donosi rukomet u rukomet, igru, vic i na terenu nešto više od onoga trčanje – gol – obrana – čvrstina. Nemojte to nikad promijeniti! Po tome ste prepoznatljivi. I još nešto... Vaša je reprezentacija voljena, to je nepodijeljeno. Gdje god se igralo, to je tako bilo i 2000. i 2009., pa i sad je tako, traži se karta više već za pripremnu utakmicu. Ova je momčad tim i to je kvaliteta koja je bitna za natjecanje.

Ta utakmica otvaranja sa Srbijom...

- Kao da je naručena od EHF-a, to je šlag prvenstvu, koje će biti jedno od najzanimljivijih. Osam reprezentacija s pravom puca na medalju, u Splitu je i superjaka Švedska, znamo kako ju je Francuska izbacila na SP-u. Komplicirana grupa. Hrvatska je izraziti favorit i to Srbiji daje šansu! Da je bilo što drukčije, da Srbija nije u problemima u kojima jest, da ima dugo nekog izbornika, bilo bi vam puno lakše. Ovako... Srbija je kao mačka s devet života kojoj motiv daje taj deveti. Izjave koje daje Cvetković vjerojatno su usmjerene u tom smislu, ali poznavajući Červara, on će na to znati odgovoriti. Privilegija je moje reprezentacije da budemo dio tog spektakla.

Hrvatska je favorit skupine?

- I jedan od favorita prvenstva, ona ide po ono što joj fali, ali to često i sputava. Njezin je adut to što je ovo neka nova generacija. Paralela: imali ste generaciju Švedske koja je vladala rukometom devedesetih, sve je osvajala, ali nije mogla do olimpijskog zlata, triput je gubila finale. Siguran sam da je Červarovo iskustvo presudno, jer vas želja često sputa, a imate najbolje namjere. Imate momčad koja može. Nije uvijek to dovoljno, ali sigurno je da može - zaključio je Đukić.