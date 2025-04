Donna proživljavala dramu na terenu. Nije mogla suzdržati suze, liječnik joj je mjerio tlak

Jana Fett pobijedila je Donnu Vekić s 7-6 (2), 6-4 u hrvatskom obračunu 1. kola WTA zemljanoga turnira u njemačkom Stuttgartu.Fett (WTA-153) se u glavni turnir probila iz kvalifikacija, a nakon dva sata igre je nadigrala najbolju hrvatsku i 20. tenisačicu svijeta u njihovu prvom međusobnom srazu.

Bio je to prilično turbulentan meč u kojem je Osječanka u prvom setu vodila s 4-1, a Vrbovčanka nanizala pet gemova zaredom, no nije uspjela zaključiti set svojim servisom kod 5-4, propustivši dvije set-lopte. U 13. igri Fett je povela s 3-0 i tu prednost zadražala dokraja seta. U drugom setu činilo se da će Fett lako do pobjede jer je povela s 5-1. Vekić se vraća s tri dobivena gema u nizu, da bi Fett upravo na njezin servis ipak došla do velike pobjede.

Posebno je dramatično bilo na početku drugoga seta kada se Donna Vekić našla u ozbiljnim problemima. Srebrna olimpijka izgledala je poprilično dezorijentirano i iscrpljeno. Tijekom pauze je zatražila pomoć liječnika koji joj je izmjerio tlak. U jednom trenutku se Vekić rasplakala, a liječnik ju je tješio. Uzroci njenog stanja nisu poznati, no nakon stanke se vratila na teren.

Sad scenes from the Donna Vekic match. That row of 1000 tournaments have resulted in way too many injuries a d retirements in the WTA. pic.twitter.com/SeiDuTEilp