Kinezi se ispričali hrvatskoj sportašici: Zbog kaosa je propatila, žao nam je

U Misiju Hrvatskog olimpijskog odbora u Pekingu je stigao odgovor na prosvjedno pismo upućeno Organizacijskom odboru Igara povodom kompliciranog postupka testiranja na Covid-19 i popratnih aktivnosti uslijed kojih je hrvatska snowboardašica Lea Jugovac izostala sa svečanosti otvaranja Igara 4. veljače, a sutradan ostala i bez olimpijskog nastupa u slopestyleu, priopćio je Hrvatski olimpijski odbor.

U pismu isprike, koje je uputio voditelj servisnog centra NOO-a u Olimpijskom selu Zhangijakou, Hailing Xie, stoji:

- Ovim putem upućujem iskrenu ispriku gospođici Lei Jugovac i nacionalnom olimpijskom odboru Hrvatske za loše iskustvo na dan svečanog otvaranja Igara. Žao nam je što je gospođica Jugovac dugo čekala na stadionu, a također i propatila tijekom procesa transporta sa stadiona u Olimpijsko selo. Potpuno smo svjesni da izlazni prijevoz nije bio dobro organiziran zbog čega je morala dugo čekati, a izlazak iznimno velikog broja sudionika rezultirao je kaotičnom situacijom i kašnjenjem prijevoznog sredstva za nju. Također, ispričavamo joj se i zbog stresa proživljenog uslijed opasne vožnje do željezničke postaje. Organizacijski odbor ZOI Peking 2022. dao je veliku pozornost njezinom lošem iskustvu i sanira poremećaje u organizaciji prijevoza kako se ova situacija više ne bi ponovila. Dopredsjednica OO-a ZOI Peking 2022. Han Zirong također izražava suosjećajnost i šalje ispriku. Na njezin zahtjev, glavni direktor operativnog tima Olimpijskog sela Zhangijakou, Jia Kai, sastat će se s gospođicom Leom Jugovac i još jednom joj se iskreno ispričati u ime Organizacijskog odbora Igara.

Croatia's Lea Jugovac completes a training run on the Snowboarding Slopestyle course at Genting Snow Park before the start of the 2022 Winter Olympics in Zhangjiakou, China on Thursday, February 3, 2022.

Vrlo brzo nakon prispijeća pisma, čin isprike dogodio se i uživo - Lea Jugovac i njezin trener Darko Bilen bili su na prijamu kod vodećih dužnosnika Olimpijskog sela Zhangijakou, koji su im, uz usmenu ispriku, uručili i prigodne darove domaćina.

Evo kako je Lea Jugovac sažela dojmove s tog prijama:

- Kroz kratki razgovor ispričali su se u ime organizatora i cijelog osoblja za moj slučaj. Kao što znate radilo se o testiranju radi potvrde graničnog pozitivnog testa kojeg sam dobila 4. veljače, a zbog procedure koja je predugo potrajala, propustila sam i nastup. Osim isprike, naveli su i da temeljem ove pogreške dodatno nastoje ubrzati proces dobivanja PCR rezultata kojim se jednom dnevno moraju testirati svi sportaši i osoblje. Bilo mi je drago primiti ispriku. Iako ona ne mijenja moju situaciju i propušteno natjecanje, potvrđuje da su organizatori doista počinili propust i da su toga svjesni.

Naravno, predstavnici organizatora Igara poželjeli su Lei i puno uspjeha u nastavku olimpijskih nastupa:

- Uz prigodne poklone, zaželjeli su mi sreću i uspjeh u nastupu 14. veljače i ponudili svu pomoć, ukoliko dođe do ikakvog problema za vrijeme našeg boravka. Nadam da neće biti potrebe i da smo svu lošu sreću za ove Zimske olimpijske igre 'ispucali'.