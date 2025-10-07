Dolazi na Maksimir, zarađuje milijune, a kupuje rabljenu robu i vozi se biciklom i javnim prijevozom

Španjolski nogometaš Hector Bellerin (30), član Real Betisa i jedan od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, dobitnik je nagrade "Zeleni sport" koju dodjeljuje britanski BBC. BBC od 2023. godine dodjeljuje godišnje nagrade "Green Sport" u nekoliko kategorija. Nagrade su dio BBC-jevog angažmana za zeleniju budućnost i osmišljene su kako bi se iskoristila snaga i strast sporta za postizanje pozitivnog učinka.

Ove godine "globalnim prvakom" proglašen je Hector Bellerin. Španjolski nogometaš glavni je ambasador klupske inicijative "Zauvijek zeleno", pomažući pozicionirati Betis kao jednu od vodećih europskih ekološki osviještenih momčadi.

Ove godine pokrenuo je i održivi modni brend te zagovara ekološki prihvatljivu opremu kluba. Nedavno je uvršten na listu National Geographica "33 za 2025." i postao ambasador kampanje Great Save Green Footballa. Osim toga, bira vožnju biciklom i javnim prijevozom umjesto automobilom, a poznat je i njegov "zavjet" da će saditi drveće za svaku Arsenalovu pobjedu.

"Bilo bi lakše uzeti taksi. Znam da sam privilegiran, ali trebaju nam zeleniji gradovi, s manje automobila," poručio je Bellerin u razgovoru za BBC.

Tridesetogodišnjak nije stereotipni nogometaš. Svoju veliku bazu pratitelja na društvenim mrežama koristi kako bi istaknuo utjecaj klimatskih promjena na sport i potiče svoje pratitelje da budu etičniji potrošači.

"Osjećam da s moći dolazi i odgovornost. Svaki put kad netko stavi mikrofon pored vas, postoji prilika za razgovor o problemima, za pokretanje razgovora," dodao je.

Bellerin, koji je rođen u Badaloni, strast prema okolišu razvio je još od malih nogu. Vegan je i čak kupuje odjeću u trgovinama rabljene robe.

15.02.2024., Sevilla, Spanjolska - UEFA Konferencijska liga, prva utakmica playoffa knock-out faze, Real Betis - GNK Dinamo. Martin Baturina,Hector Bellerin

"Radi se o tome da onome što konzumirate date dobar život i, kada završite, date mu drugi život. Stalno smo bombardirani reklamama koje stvaraju lažni osjećaj potrebe," rekao je.

Svoj nogometni put započeo je u Barceloninoj akademiji, no sa 16 godina priključio se Arsenalu, gdje ga je vodio Arsène Wenger, menadžer za kojeg kaže da mu je pomogao usaditi dobre vrijednosti.

"Mnogo sam naučio od njega, ne fokusirajući se na samu održivost jer osjećam da ta riječ danas ima vrlo jasne konotacije, već više na holistički način života," rekao je Bellerin.

U "Topnicima" se zadržao devet godina uz posudbe u Watford i Real Betis. Potom je sezonu proveo u Barceloni, šest mjeseci u Sportingu, a od srpnja 2023. nosi dres Betisa.

"Ja sam netko tko donosi nešto drugačije. Imamo rasprave, ponekad se naljutim", rekao je o razgovorima sa suigračima.

"Ali oni me poštuju, slušaju. I ja učim od njih. Čak i kada ljudi misle vrlo drugačije od mene, to mi pomaže da svijet vidim na nove načine," dodao je.

"Betis nije samo nogometni klub. To je prostor gdje ljudi mogu rasti, dobiti podršku i osjećati se dijelom nečeg većeg. Biti dio toga je nevjerojatno ispunjavajuće," zaključio je.

Ogled Dinama i Real Betisa na rasporedu je 11. prosinca na stadionu Maksimir.