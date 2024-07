Đoković slavio u okršaju legendi. Nadala niti publika nije spasila, srpski as nastavlja borbu za zlato

Prvi nositelj olimpijskog turnira tenisača u Parizu Srbin Novak Đoković plasirao se u 3. kolu svladavši sa 6-1, 6-4 svog velikog rivala Španjolca Rafaela Nadala u susretu 2. kola koji je bio njihov čak 60. međusobni dvoboj.

Đoković je u potpunosti dominirao prvim dijelom susreta, dobio je prvih pet gemova i 10 od prvih 11 te se činilo kako će u potpunosti deklasirati Nadala i to na terenu na kojem je Španjolac osvojio čak 14 "grand slam" naslova. No, Nadal je uspio osvojiti četiri gema zaredom, doći do 4-4 u drugom setu, no snage za potpuni preokret nije bilo. Omjer pobjeda u ovom rivalstvu sada je 31-29 za Đokovića, a ovo je bio njihov 11. susret na terenima Roland Garrosa i treća pobjeda Đokovića koji će u 3. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Nijemca Dominika Koepfera i Talijana Mattea Arnaldija.

"Moralo se zakomplicirati, tako to bude u našim dvobojima, pogotovo na velikim stadionima, turnirima. Na ovom smo odigrali dosta na Roland Garrosu, ima dosta bolji skor kada je u pitanju zemlja. Ali posljednjih četiri ili pet godina sam uspijevao pronaći rješenja, nismo igrali dvije godine, bio je dosta ozlijeđen, osjetilo se. Udara lopticu odlično, ali kretnja... Publika se umiješala, podržala ga, vratila ga u život, počeo je igrati dobro, ja sam se povukao. Počeo sam sumnjati u svoje udarce, dozvolio sam da preuzme poziciju na terenu", rekao je Đoković pa zaključio:

"Kad sam ga brejknuo sa starim lopticama, znao sam da ću doći na ovu stranu, ako nađem dobre servise kao što sam imao na meč-loptu, da će biti sve u redu. Osim ta četiri gema od 4:0, igrao sam savršen meč i zadovoljan sam. Naravno da je rasterećenje, olakšanje kada nemate njega na putu kada je u pitanju zemlja, kad sam vidio ždrijeb, znao sam da će biti teško. Bio sam spreman, pred OI sam trenirao dobro, odigrao sam odlično, imao vremena da se spremim za Nadala i to rezultat i igra pokazuju."

Tijekom karijere Đoković je osvojio 24 "grand slam" naslova, ali još uvijek nema olimpijsko zlato. Nadal je, pak, osvojio 22 "grand slam" naslova, a ima i naslov olimpijskog pobjednika iz Pekinga 2008. u pojedinačnoj konkurenciji te iz Rija 2016. u konkurenciji parova.