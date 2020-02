Đoković opet progovorio o Jugoslaviji, a ima i poruku za sve u Hrvatskoj

Srđan Đoković, otac prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, odgovorio je na pitanje zašto Srbi veličaju svoje uspješne ljude, a s druge strane isti taj uspjeh minimaliziraju.

– To je vjerojatno neka falinka iz naše prošlosti, neki genetski problem koji vučemo već vjekovima. Ljudi se na prvi pogled oduševe nečijim uspjehom, ali već na drugi pokazuju sumnjičavost, zavist, ljubomoru. Razmišljao sam mnogo o tome, o čemu se tu radi, budući da se kao obitelj s tim stalno susrećemo. Jedini zaključak do kojeg sam došao jest sljedeći: umjesto da vaš uspjeh i meni bude stimulans da nešto napravim u životu, ja omalovažavanjem vašeg uspjeha pravdam svoj neuspjeh. Nemam drugo objašnjenje – rekao je Srđan Đoković za Novosti.

Đokoviću su zamjerili što je pjevao srpske pjesme, a prije toga se našao na udaru što navija za Hrvatsku.

– Ključ svega je u toj nevjerojatnoj netrpeljivosti i nepodnošenju da se neko tako sjajan, u svakom pogledu, rodio u Srbiji, da je Srbin i srpskoga roda. Novak i njegove kolege, prijatelji, postali su svjetski prvaci u tenisu i pjevali su rodoljubive pjesme koje nisu nikoga vrijeđale, već su bile na radost i poticaj da i u budućnosti napreduju. Samo se Srbima patriotizam ubraja u grijehe, kad to rade drugi, onda je to vrlina. Novak ne da nije šovinist, ne da ne mrzi tuđe, nego sve države bivše Jugoslavije, sve te narode smatra za svoje. Nikada među njima nije pravio razlike, pogotovo kad je trebalo pomoći ljudima i u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji... Pokazao je da je svjetski čovjek.

Đoković stariji osvrnuo se i na Rogera Federera.

– Federer je sjajan tenisač, ali to se ne bi moglo reći kada je riječ o njegovoj ljudskosti. On je ljubomoran na Novaka od trenutka kada se pojavio, jer je znao da je bolji od njega i da će ga premašiti.

Srđan Đoković ponovio je da je Kosovo Srbima "sveta zemlja" te se osvrnuo na situaciju u Crnoj Gori.

– Jedina podrška koju je Novak davao i koju će uvijek davati svom srpskom narodu jesu pobjede na sportskom terenu. Strašno je to što se događa. Ne mogu vjerovati da se u jednom te istom narodu događaju takve turbulencije, kakvi su to neki osobni interesi prevladali koji nemaju veze s narodom, državom, crkvom. Nekad su Crnu Goru zvali "srpska Sparta", i ja sam ponosan što su mi korijeni iz Crne Gore, moji roditelji su odatle, iz srpskih plemena. Čak smo i pomogli obnavljanje male crkve u tatinu rodnom selu pokraj Nikšića. Koliko je moja domovina Srbija, toliko je i Crna Gora. To je jedan narod, jedna vjera, gruda, crkva.