Đoković igra za 100. trofej u karijeri! Protivnik mu mladić koji ruši favorite

Srpski tenisač Novak Đoković igrat će za svoj 100. trofej u karijeri protiv 19-godišnjeg češkog predstavnika Jakuba Mensika. Fina ATP turnira iz serije Masters 1000 u Miamiju na rasporedu je u nedjelju, a vrijeme tek treba biti odlučeno. Sto ili više pobjeda u finalima turnira u Open eri osvojila su tek dva natjecatelja.

Američki tenisač Jimmy Connors je prvi na listi sa 109. pobjeda u finalima. Drugi je slavni Švicarac Roger Federer koji je karijeru završio s 103 pobjede. Đoković će za svoju jubilarnu pobjedu morati svladati 54. tenisača svijeta koji je tijekom turnira izvrsno raspoložen i već je pobjeđivao favorite.

Tako je u polufinalnom među uspio izbaciti četvrtog tenisača svijeta, domaćeg predstavnika Taylora Fritza. Igra je završila nakon tri napeta seta s 7:6(4), 4:6, 7:6(4). Đoković je trenutačno peti na ATP ljestvici s 3860 osvojenih bodova. Jannik Sinner je trenutačno predvodi. Drugi je Alexander Zverev, a treći Carlos Alcaraz.

Mensik je jedan od najmlađih igrača koji su do sada igrali u finalu turnira u Miamiju. Samo su dva natjecatelja do sada bila mlađa, nego što je on. Riječ je o dva Španjolca, Rafaelu Nadalu i Carlosu Alcarazu. Obojica su imala 18 godina i devet mjeseci kada su se natjecali u finalu. Mensik je već imao susret s Đokovićem. Tada je, u četvrtfinalu turnira u Šangaju, Amerikanac izgubio sa 6:7(4), 6:1, 6:4.