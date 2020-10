Dok smo sinoć svi gledali vatrene, dogodio se povijesni debakl hrvatskog sporta

PPD Zagreb je sinoć u četvrtom kolu EHF Lige prvaka izgubio s visokim rezultatom 27-45 od Barcelone.

U prvoj utakmici pod vodstvom novog trenera Vlade Šole hrvatski prvak nije pružio nikakav otpor favoriziranom domaćinu o čemu svjedoči i čak 18 primljenih pogodaka u prvih 18 minuta utakmice pa je već u tom trenutku bilo velikih 18-4 za Barcelonu.

Ostatak utakmice bio je puko odrađivanje posla. PPD Zagreb se početkom drugog poluvremena primaknuo na 26-17, no potom su se domaći ponovno uozbiljili i na kraju stigli do pobjede od 18 golova razlike.

Ovih 45 primljenih pogodaka najviše je što je Zagreb primio ikada u Ligi prvaka, dosadašnji negativan rekord bio je 43.

No, trener Vlado Šola i njegovi igrači smatraju da je, s obzirom da je to bila njihova prva zajednička utakmica, bilo dobrih dijelova igre i da je to dobra priprema za Celje koje ih čeka sljedeći tjedan.

- Ovo je bio najgori mogući protivnik i teško je ako gajiš ideju da igraš brzi rukomet, a onda naletiš na protivnika koja dominira u takvom stilu igre. Ja sam htio pokazati igračima da je to naš put, igrači su dobro odreagirali na to. Trebamo poraditi na obrani, a segment igre tranzcija-napad, to je bilo dobro - ocijenio je Šola sinoćnju utakmicu.

Šola je preuzeo PPD Zagreb prije šest dana nakon što je smijenjen Igor Vori.

- Trebamo što prije zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se prema novoj utakmici protiv Celja koja nam je izuzetno važna i iz ove utakmice izvući dobre stvari kojih je bilo malo, ali bilo ih je - kazao je Todor Jandrić.

I Aleks Vlah smatra da je na utakmici protv Barcelone ipak bilo nekih dobrih stvari.

- Teška je utakmica iza nas, oni su na početku napravili razliku koja se teško stiže, posebno protiv takih ekipa, U drugom poluvremenu bila je bolja igra s naše strane, iako s previše promašenih zicera, a oni su u drugom poluvremenu nastavili svojim ritmom. Na kraju krajeva, sada znamo što nam fali za utakmicu protiv Celja - rekao je Vlah.

PPD Zagreb kao predzadnja momčad u skupini B dočekuje u srijedu 21. listopada zadnjeplasirano Celje.