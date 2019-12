Kada počne gradnja stadiona, Dinamo će europske utakmice igrati u Osijeku

Večeras je u Maksimiru održana redovna skupština GNK Dinama. Predsjednica Uprave hrvatskog prvaka Vlatka Peras istaknula je kako je iza Dinama jedna od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti.

- Uz plasman u europsko proljeće, osvojili smo prvenstvo s 25 bodova prednosti ispred Rijeke. Odlične predstave nastavile su se i ove sezone, ušli smo u Ligu prvaka, tamo gdje nam je i mjesto. Pokazali smo da se možemo nositi i s velikim europskim momčadima poput Atalante, Šahtara i Manchester Cityja - rekla je Vlatka Peras i nastavila:

- Naša druga momčad nalazi se u sredini Druge HNL, stigli smo do polufinala Premier League International kupa. Juniori su uspješno nastupali u Uefinoj Ligi mladih, u četvrtfinalu nesretno ispali od Chelseaja. I oni ove sezone prate uspješne rezultate seniora. Mladi igrači su već dobili priliku u seniorima, a prvaci smo u 10 od 12 kategorija omladinskih pogona.

Predsjednica Uprave GNK Dinamo zahvalila se Zdravku Mamiću.

- Posebno se zahvaljujem savjetniku Zdravku Mamiću na zaslugama, ovaj Dinamo je plod njegovih vizija, njegovih ideja i njegovog rada - kazala je Vlatka Peras i dobila veliki pljesak.

Vlatka Peras pohvalila se s još nekoliko ovogodišnjih uspjeha kao što je otvaranje Fan shopa u centru Zagreba.

- Do 30. studenoga 2019. godine u Fan Shopu smo napravili promet od 11,100.000 kuna, a do kraja godine planirani promet iznosi 12,600.000 kuna - rekla je predsjednica Uprave i dodala:

- Napravili smo novi iskorak na zagrebačkom Adventu, kroz kućicu 'Dinamova čarolija' smo dodatno ojačali brend Dinama, pokazali snagu klub u razvijanju novih ideja i projekata. U 2018. godini zabilježili smo 128,065 gledatelja na domaćim utakmicama, a dvoboj protiv Saburtala morali smo igrati pred praznim tribinama. Prošle godine smo u istom razdoblju, do 2. prosinca 2018. godine zabilježili 102,922 gledatelja, što znači kako bilježimo porast od 20 posto.

Osvrnula se i na zaradu od prodanih ulaznica.

- U 2018. godini smo od prodaje ulaznica imali prihod od 7,260.000 kuna, dok smo u 2019. godini već s te strane prihodili preko 27 milijuna kuna, a još nas očekuju tri prvenstvene i utakmica s Man. Cityjem. Ove smo godine prodali 7544 godišnje ulaznice što je porast u odnosu na prošlu godinu (5928 godišnjih ulaznica) od 21,42 posto. Dinamo danas ima 14.468 registriranih članova, i tu vidno rastemo u odnosu na 2018. godinu.

Govorilo se i o maksimirskom stadionu.

- Na posljednjem dogovoru s gradom i gradonačelnikom Bandićem došli smo do zaključka da Dinamo ostaje u Maksimiru. Da, ostajemo u Maksimiru, ali ne na ovom stadionu. Ovaj sadašnji stadion uskoro neće zadovoljiti Fifine i Uefine standarde. Mi ne želimo dočekati Uefinu zabranu o igranju u Maksimiru, ali nas muče brojni problemi - istaknuo je Dinamov predsjednik Mirko Baršić te se pita:

- Kada se ruši stadion, a gradi novi stadion, potrebna su i neka međurješenja. Pa gdje ćemo mi preseliti svoj pogon i sve službe dok se ne dobijemo novi stadion.

Još se ništa nije učinilo po pitanju novog stadiona.

- Svjesni smo da se ništa ne pomiče, vrijeme ide, a mi smo u bezizlaznoj situaciji. Uz to mi trebamo nogometni kamp, izgubili smo i dio Svetica, a planiramo kupiti svoj kamp koji bi koristili za vrijeme izgradnje stadiona. U to vrijeme domaće bi utakmice igrali u Kranjčevićevoj ulici, a kako Zagreb nema adekvatan stadion, europske bi dvoboje morali igrati u Osijeku koji će do tada izgraditi novi stadion. A sada je jasno, novi Maksimir bi bio kapaciteta za između 25 i 30 tisuća gledatelja - rekao je Mirko Barišić.

- Krenut ćemo u s izgradnjom stadiona, ali uz jedan preduvjet. Želimo da se stadion imovinsko-pravno vrati Dinamu, on je i bio naše vlasništvo do 1992. godine. Onda je stigla odluka da Dinamo stadion preda Gradu. A ako bi bili u svojstvu vlasnika stadiona, onda bi uz sav respekt prema Gradu, bili u nadi da će se sve brzo početi graditi - kazao je Dinamov predsjednik Mirko Barišić.

Dinamo organizira Zakladu GNK Dinamo 'Nema predaje' kako bi se pomagalo bivšim igračima ili navijačima kojima je danas potrebna pomoć. Usvojen je i pravilnik o Nagradi 'Ponos Dinama'.