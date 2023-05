Doigravanje za košarkaškog prvaka Hrvatske: Dvije legende igraju posljednje utakmice?

Danas počinju eliminacijska natjecanja – doigravanje za 31. klupskog prvaka Hrvatske u muškoj košarci, a kuriozitet je da je među osam četvrtfinalista čak pet zagrebačkih klubova.

Tijekom osnovnog dijela natjecanja, a potom i Lige za prvaka, svi klubovi odigrali su 32 utakmice koje su ligaškim prvakom sezone iznjedrili Split. No za tog prvaka nema krunjenja, već mu samo pripada privilegij prednosti domaćeg terena što će žuti, s obzirom na podršku na Gripama, doista i imati. Doduše, to im protiv autsajdera Bosca i neće toliko trebati koliko kasnije u, eventualnom, polufinalu i finalu. Bosco je momčad koju odlično vodi trener Ivan Tomas, no arsenal kojim raspolaže njegov kolega Srđan Subotić puno je veći.

Dinamo priželjkivao Cibonu

Drugoplasirani Zadar igrat će protiv ambicioznog Dinama, koji trenerski predvodi energični Vladimir Anzulović, stručnjak koji je prošle sezone vodio upravo Zadar. Zula žali što mu konačni rasplet nije donio četvrtfinale s desetkovanom Cibonom protiv koje bi, u svakom slučaju, imao više izgleda. A klub pak ne bi imao putnih troškova jer i jedni i drugi treniraju u Draženovu domu i igraju domaće utakmice.

Ovako će dinamovci morati danas do Zadra, koji je još u ponedjeljak igrao drugu četvrtfinalnu utakmicu doigravanja ABA lige s euroligašem Zvezdom. Je li to Zadrane iscrpilo do mjere da protiv Dinama neće biti na svom maksimumu, to ostaje vidjeti. No ako je suditi po tome kako su Zadrani pregazili Cibonu neposredno nakon beogradske utakmice sa zvezdašima, to ne bi trebao biti problem. Uostalom, baš tada nam je Zadrov trener Jusup za te utakmice s Beograđanima kazao sljedeće:

– Nas je to ojačalo za domaću završnicu.

No zato će u toj privilegiji uživati Cibona i Furnir. Cibona je treća, a Furnir šesti pa će se pitanje tog polufinalista rješavati na tramvajskoj relaciji. S obzirom na Cibonine probleme s ozljedama (Bundović, Mazalin i Perasović), dubravaši se nadaju da bi favorita (i branitelja naslova) mogli uhvatiti na krivoj nozi.

A kadrovskih problema ima i Cedevita Junior, koja bez dvojice temeljnih centara (Ciani, Topalović), a moguće i bez viroznog Simona, dočekuje Šibenku. Podudarnosti li, te su momčadi igrale međusobno i u posljednjem kolu Lige za prvaka, pri čemu su cedevitaši upisali bodove (86:78) uz po 21 koš Simona i Šabića. No tu su se možda i skrivale neke karte za doigravanje, u kojem je natjecateljski naboj svakako veći.

A naboja će biti i u borbi za ostanak, odnosno za ulazak u HT Premijer ligu, iz koje izravno ispada Gorica, dok će priliku za popravni imati Zabok. A Zagorci će se boriti za premijerligaški život protiv slabijeg iz finala Prve lige između prvoplasiranog Dubrovnika i (vjerojatno) Ribole Kaštela, koja za jedan koš imaju bolji međusobni skor s Vrijednosnicama Osijek.

A to je sustav koji treba mijenjati jer bi prvaka nižeg ranga trebalo nagraditi izravnim ulaskom među premijerligaše, a neka se drugi i treći bore za onoga tko će, s pretposljednjim premijerligašem, razigravati za ulazak u viši rang.

Kad smo već kod prigovora, imamo još jedan, a to je da na utakmici posljednjeg kola Lige za prvaka između Cibone i Splita nije bilo minute šutnje za legendarnog Damira Šolmana. A tko je za to odgovoran, neka se dogovore domaćin tog susreta Cibona, klub kojem je Šolman donosio trofeje (Split), ali i Hrvatski košarkaški savez, u kojem su također o tome trebali voditi računa.

Vukovi imaju 20 naslova

Najuspješniji klub u dosadašnjih 30 izdanja (2020. PH nije završeno zbog pandemije) bila je Cibona, koja ima 26 finala i 20 osvojenih naslova. Zadar se pojavio u 12 finala, ali osvojio je samo tri naslova, dva manje od Cedevite (5)m koja više u Hrvatskoj ni ne stanuje. Po jednom su prvacima postali Zagreb i Split, koji ima čak sedam nastupa u finalu.

S obzirom na izjednačenost u završnici Lige za prvaka, pri čemu je svaki od tri prvoplasirana kluba (Split, Zadar i Cibona) imao svoje dobre i loše faze, može se očekivati da će prvak biti ona momčad koja će polufinale i finale dočekati najzdravija. Dakako, nešto će ovisiti i o trenerima Subotiću, Jusupu i Sesaru, ali i o Mulaomeroviću, koji će sa svojom Cedevitom Junior vrebati iz prikrajka.

Raspored četvrtfinala: Split – Bosco (19), Zadar – Dinamo (18), Cibona – Furnir (18) i Cedevita Junior – Šibenka (19).