Djeca su se borila za dresove zvijezda: 'Neka smo i mi dočekali da nam dođe pravi Dinamo'

Dinamovo je gostovanje u Predavcu bilo jedan je od najvažnijih sportskih događaja u povijesti za to malo mjesto u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Mjestašce od oko tisuću stanovnika danima je živjelo za dolazak plave momčadi. Osjećalo se to gotovo u svakom detalju utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojem je zagrebačka momčad lagano trijumfirala (6:0) protiv imenjaka koji se natječe u četvrtom ligaškom rangu.

- Neka smo i to doživjeli, da nam naš pravi Dinamo dođe u goste - komentirali su dobro raspoloženi gledatelji uz ogradu igrališta Brana u Predavcu.

Uživali su dečki u utakmici i pokojem pivu i ushićeno komentirali svaki put kada bi im se neki Dinamov nogometaš približio na nekoliko metara. Dinamovci za njih imaju status najvećih zvijezda i nije čudo što su klinci, uoči i poslije susreta, hrlili prema autobusu zagrebačke momčadi. Nakon susreta nastala je prava strka kada su se klinci doslovce borili za dresove Dinamovih nogometaša. Oni najsretniji izborili su se za najdraži suvenir. Sigurno većina njih zbog uzbuđenja večeras neće ni spavati. A prekrasno je bilo vidjeti to dječačko uzbuđenje kada su stajali pokraj Kulenovića, Belje, Stojkovića i ostalih igrača momčadi Marija Kovačevića. Velimir Zajec vjerojatno odavno nije sjedio u neobičnijoj loži, balkonu klupske zgrade na kojem se moglo natiskati svega nekoliko gostiju... Pribojavali su se organizatori da bi im loši vremenski uvjeti mogli pokvariti feštu. Srećom, to se nije dogodilo.

Za ovaj susret prodano je nešto malo manje od tisuću ulaznica, a pristupne ceste do igrališta Brana bile su prepune automobila, znatiželjnika i Dinamovih navijača. Za domaćine je ovo bio i pravi organizacijski izazov, no potrudili su se i sve je završilo u sjajnom ozračju. Za svaku pohvalu je i njihov trud prema gostima koji su stigli iz Zagreba i svih okolnih mjesta. Danas je na stadionu u Predavcu pobijedio nogomet i ljubav prema Dinamu, onom domaćem i zagrebačkom... Mounsef Bakrar postigao je tri pogotka, Sandro Kulenović dva, a jedan Kevin Theophile.

- Zadovoljan sam, ne samo da smo pobijedili, najavili smo da ćemo biti ozbiljni. Čestitam i domaćinu. Shvatili smo utakmicu ozbiljno i to je bilo najbitnije - kazao je Mario Kovačević okupljenim novinarima nakon susreta.

Dinamov trener zadovoljan je stanjem i izvedbom svojih napadača.

- Napadači zabijaju kod mene. Kulenović je na šest, Beljo na četiri, pa sada Bakrar tri... Veseli me to. Nogomet se igra zbog pogodaka, imamo takve napadače, konkurencija je velika. Imat ćemo puno utakmica, dali smo priliku onima koji igraju manje i pokazali su da zaslužuju tu biti. Koristit ćemo i njih tijekom sezone. Igrat ćemo svaka tri dana i veseli me jer se vidi da smo dobro radili. Protiv Gorice očekujemo pobjedu - naglasio je Kovačević.

Komentirao je i Soldin crveni karton.

- Nepotrebno i neoprezno, Marko to nije htio. Vjerujem da kazna neće biti viša od jedne utakmice. Imamo dosta i veznih, pa ćemo vidjeti. Na desnom beku imamo opcija. Nije tu samo Soldo, tu je i mali Živković, vjerujem i Pierre-Gabriele će za biti za desetak dana u momčadi. Imat ćemo rješenja, htjeli smo Valinčića odmoriti...

Kovačević je bio zadovoljan i Bakrarom.

- Odigrao je jako dobro, može igrati i lijevo i desno, želimo imati takvo probojno krilo i drago mi je da je ovako odigrao.

Pohvalio je i Sandra Kulenovića koji je nosio kapetansku vrpcu.

- Prije svega nije bilo ozljeda. To je najvažnije u ovakvim utakmicama. Prošle godine se ozlijedio Mišić. Ove utakmice znaju biti dosta zeznute, ako se ne otvore na pravi način. Napunili smo mrežu protivnika, napunili smo sebi samopouzdanje. Igrači koji su manje igrali, dobili su minutažu, što je isto jako bitno pred nadolazeću utakmicu. Sada je dobar ritam, imat ćemo dvije europske utakmice.

Svakog trenera, jasno, veseli golgeterska učinkovitost momčadi.

- Pa da, važno je za naše samopouzdanje. Čestitke Bakraru isto na hat-triku. Naravno da je to važno svim napadačima za samopouzdanje. Trebaju nam svi igrači. Bilo je tu dosta dobrih pojedinaca. Svih 11 i 12 koji su ušli, svi su dali svoje. Najbitnije je da smo skupili minute koje su nam trebale, da smo pobijedili utakmicu i da se nitko nije ozlijedio - zaključio je Kovačević.

Domaći trener Slavko Prišćan na kraju je komplimentirao dragim gostima...

- Zanimljivo je bilo doznati koliko nas je Dinamo ozbiljno shvatio. Pazite, oni su gledali našu utakmicu protiv Đurđevca, to je ozbiljan pristup. Mi smo znali da neće igrati oni igrači koji redovito igraju, poput Belje i Mišića. Ali vjerujem da je 0-0 potrajalo malo duže, da bi i oni ušli. Pripremali smo se koliko smo znali, ali jedina priprema je bila zatvoriti igru i primiti što manje pogodaka i postići eventualni pogodak, ali u tome nismo uspjeli. Možda ćemo drugi put imati malo više sreće. Ovo je pravi Dinamo, brz, agresivan, došli su pravi igrači i ovo je, za mene, pravi Dinamo - kazao je Prišćan.