Dinamo do vrha natrpao mrežu četvrtoligaša, plavi zabili šest komada imenjaku iz Predavca

Nogometaši zagrebačkog Dinama rurinski su izborili plasman u osminu finala hrvatskog Kupa nakon što su u susretu 16-ine finala kao gosti pobijedili imenjaka iz Predavca sa 6-0. U sudaru dva Dinama, očekivano je slavio onaj zagrebački. "Modri" nisu dozvolili nikakvo iznenađenje na gostovanju u Predavcu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji slavivši sa 6-0. Dinamo Predavac, član četvrtog razreda hrvatskog nogometa, dobro se držao u prvom poluvremenu primivši dva gola, no u nastavku su gosti još četiri puta tresli mrežu.

Gosti su poveli u 23. minuti. Miha Zajc je ubacio iz slobodnog udarca, a Kevin Theophile-Catherine glavom pogodio za 1-0. U 39. minuti Sandro Kulenović je lijepo zabio za 2-0 nakon ubačaja Luke Stojkovića. U drugom dijelu istaknuo se Mounsef Bakrar postigavši prve golove u dresu "modrih". Alžirski nogometaš je u 50. minuti odigrao dvostruko dodavanje sa Stojkovićem koji mu je glavom spustio loptu, a Bakrar je natrčao i zakucao loptu u mrežu za novi gol Dinama. Sedam minuta kasnije ponovo je Bakrar bio strijelac, ovoga puta na drugoj stativi je dočekao prizemno dodavanje Gode.

Alžirski nogometaš se u 72. minuti i treći put upisao među strijelce. Vidović je ukrao loptu domaćem stoperu, te lijepo uposlio Bakrara kojem nije bilo teško zatresti mrežu. Dvije minute kasnije Kulenović je "ukrao" loptu domaćem vrataru Gavranoviću pogodivši za konačnih 6-0. U 81. minuti došlo je do kraćeg prekida utakmice zbog bakljade gostujućih navijača.

Zagrebački Dinamo je u posljednjim trenucima susreta ostao s igračem manje nakon što je Soldo dobio crveni karton zbog neopretnog starta. U osmini finala Dinamo očekuje gostovanje protiv Karlovca 1919 koji je u utorak sa 5-0 svladao Belišće.