Autori: Vecernji.hr , Hina
DINAMO PREDAVAC - DINAMO 0:6

Dinamo do vrha natrpao mrežu četvrtoligaša, plavi zabili šest komada imenjaku iz Predavca

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Igor Kralj/PIXSELL
10.09.2025. u 18:18
Nikakvih problema zagrebački sastav nije imao u Predavcu. Tri pogotka zabio je Monsef Bakrar, dva Sandro Kulenović, a jednom je pogdio i Theophile

Nogometaši zagrebačkog Dinama rurinski su izborili plasman u osminu finala hrvatskog Kupa nakon što su u susretu 16-ine finala kao gosti pobijedili imenjaka iz Predavca sa 6-0. U sudaru dva Dinama, očekivano je slavio onaj zagrebački. "Modri" nisu dozvolili nikakvo iznenađenje na gostovanju u Predavcu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji slavivši sa 6-0. Dinamo Predavac, član četvrtog razreda hrvatskog nogometa, dobro se držao u prvom poluvremenu primivši dva gola, no u nastavku su gosti još četiri puta tresli mrežu.

Gosti su poveli u 23. minuti. Miha Zajc je ubacio iz slobodnog udarca, a Kevin Theophile-Catherine glavom pogodio za 1-0. U 39. minuti Sandro Kulenović je lijepo zabio za 2-0 nakon ubačaja Luke Stojkovića. U drugom dijelu istaknuo se Mounsef Bakrar postigavši prve golove u dresu "modrih". Alžirski nogometaš je u 50. minuti odigrao dvostruko dodavanje sa Stojkovićem koji mu je glavom spustio loptu, a Bakrar je natrčao i zakucao loptu u mrežu za novi gol Dinama. Sedam minuta kasnije ponovo je Bakrar bio strijelac, ovoga puta na drugoj stativi je dočekao prizemno dodavanje Gode.

Alžirski nogometaš se u 72. minuti i treći put upisao među strijelce. Vidović je ukrao loptu domaćem stoperu, te lijepo uposlio Bakrara kojem nije bilo teško zatresti mrežu. Dvije minute kasnije Kulenović je "ukrao" loptu domaćem vrataru Gavranoviću pogodivši za konačnih 6-0. U 81. minuti došlo je do kraćeg prekida utakmice zbog bakljade gostujućih navijača.

Zagrebački Dinamo je u posljednjim trenucima susreta ostao s igračem manje nakon što je Soldo dobio crveni karton zbog neopretnog starta. U osmini finala Dinamo očekuje gostovanje protiv Karlovca 1919 koji je u utorak sa 5-0 svladao Belišće.

DINAMO PREDAVAC
0-6
DINAMO
Theophile 23', Kulenović 39', 73', Bakrar 49', 57', 72'
Hrvatski kup - 1/16 finala, 16.30, Brana, Predavac
Kraj
(Kraj)

Gotova je utakmica u Predavcu, zagrebački Dinamo pobijedio je istoimenog domaćina sa 6:0 i prošao u osminu finala Kupa.

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još dvije minute nadoknade.

Crveni karton
89' (Crveni karton )

Crveni karton za Marka Soldu! Neoprezno je startao na Prskala i zaradio izravno isključenje. Žuti je dobio Kulenović zbog prigovora.

86'

Atraktivan pokušaj Bakrara škaricama nakon ubačaja Theophilea, otišlo je to preko gola.

80'

Bakljada Dinamovih navijača zakratko je prekinula utakmicu.

Gol
73' (Gol)

GOOOL! Nova greška domaće obrane, Kulenović zabija za 0:6.

Gol
72' (Gol)

GOOOOL! Novi pogodak Bakrara, zabio je hat-trick.

Zamjena
69' (Zamjena)

Prva promjena kod Dinama, umjesto Stojkovića ulazi Gabriel Vidović.

61'

Prskalo je zaprijetio za domaće, no Filipović je uspio obraniti njegov pokušaj.

Gol
57' (Gol)

GOOOOL! Novi zgoditak za plave, još je jednom zabio Monsef Bakrar.

56'

Nakon kornera još se jednom zatresao okvir domaćeg gola, sada ga je pogodio Galešić.

55'

Varela je sjajno ubacio s lijeve strane, Mudražija je to propustio, a Kulenović pogodio vratnicu. Na koncu, Bakrar puca preko gola.

53'

Jasno, pitanje pobjednika sad je riješeno, ostaje upitno samo to s kolikom će razlikom plavi danas slaviti u Predavcu.

Gol
49' (Gol)

GOOOL! Novi pogodak Dinama, Bakrar zabija iz daljine atraktivnim udarcem za 0:3.

46'

Počelo je drugo poluvrijeme u Predavcu.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Idemo na veliki odmor u Predavcu, zagrebački Dinamo protiv domaćeg iz Predavca vodi s 2:0.

Nadoknada
(Nadoknada)

Jedna minuta dodatka će se igrati.

Gol
39' (Gol)

GOOOL! Kulenović pogađa za 0:2, novi gol za zagrebački Dinamo. Asistirao je Stojković, a Kulenović je atraktivno, iz voleja zabio za plave.

37'

Dobar ubačaj Varele s lijeve strane, pokupio je to domaći vratar Gavranović.

28'

Izdržala je domaća obrana do sredine prvog dijela, zagrebački plavi uskoro bi mogli zabiti i drugi pogodak.

Gol
23' (Gol)

GOOOL! Vodi zagrebački Dinamo, za 0:1 zabio je Kevin Theophile. Ostao je sam na drugoj stativi nakon kornera, nije mu bilo teško pospremiti loptu u mrežu.

Zamjena
22' (Zamjena)

Prva javna opomena na utakmici, dobio ju je igrač domaćih Eugen Jelić Balta.

20'

Greda se trese! Zajc je nakon dugotrajne akcije Dinama pogodio vrh okvira gola, blizu su plavi bili pogotku.

15'

Nema prilika u zadnjih nekoliko minuta, i dalje je 0:0.

9'

Još jedna prigoda domaćih nakon kornera. Pucao je Ćibarić, nova obrana Filipovića i novi korner za Predavac.

7'

Prijete i domaći, pucao je Landry, ali Filipović brani. Bit će korner za Predavac.

4'

Kulenović je bio sam u petercu nakon dodavanja Bakrara, Gavranović to brani. U nastavku akcije vratar momčadi iz Predavca obranio je i pokušaj Mihe Zajca.

3'

Zagrebački Dinamo od samog je starta nametnuo svoj ritam. Već se jednom mreža domaćih zatresla, ali bilo je zaleđe. Zabio je Kulenović na dodavanje Varele.

Početak
(Početak)

Utakmica je počela.

MARIO KOVAČEVIĆ

- Znamo koliko ljudima u Predavcu znači ovaj dvoboj. Uostalom, plasman u ovu fazu natjecanja njihov je najveći uspjeh. Naravno, mi poštujemo svakog suparnika, a pritom dobro znamo da svatko tko igra protiv nas pruža sve od sebe. Tako pristupamo i u pripremi ove utakmice kako nas nešto ne bi iznenadilo. Moramo odigrati dobro, to je želja i nas i naših navijača.

SASTAVI

DINAMO PREDAVAC: Gavranović - Gucić, Balta, Milnarić, Vujašković - Prskalo, Antić, Ćibarić, Vrbanić - Đuričić, Landry

DINAMO ZAGEB: Filipović - Theophile, Galešić, Goda - Stojković, Zajc, Soldo, Mudražija, Varela - Bakrar, Kulenović

Komentara 2

Pogledaj Sve
IS
istokdole
18:15 10.09.2025.

Jel samo meni ovaj izraz "trpa" u nogometnom žargonu odvratan? Vidim da se uvriježio zadnjih godinu dvije....

DA
daali
18:01 10.09.2025.

Najbolja opcija za Dinamo u napadu je Bakrar zajedno sa Beljom ili Kulenovićem. On brz, vižljast, spretan i kraj njega visoki i sporiji sidrun - savršena kombinacija!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Želite prijaviti greške?

Pošalji

