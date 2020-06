Hrvat otkrio zanimljiv detalj: 'To sam posljednji put radio prije 20 godina'

Živio Zadar! Svako dobro vam želim i hvala vam na dobrodošlici! – poručio je jučer Novak Đoković Zadranima.

Još je prije izrazio svoje žaljenje što zadarski teniski Adria Tour nije završio onako kako je bilo zamišljeno i ispričao se onima kojima su zbog toga učinjeni određeni problemi

. No još dok je u Zadru sve bilo dobro, da ne kažemo pozitivno, prije nego što je Grigor Dimitrov objavio da je zaražen koronavirusom zbog čega je otkazan finale, Đoković je dao jednu opservaciju o svom prijatelju i kolegi, našem teniskom veteranu Ivi Karloviću (41).

Uvijek duhoviti Ivo

– Nemam što reći, uistinu je bolji. Ima bolji međusobni skor u tenisu, a o košarci da ne pričamo. Čovjek ima dva metra i deset centimetara, što ja mogu učiniti protiv njega. Ništa. U pjevanju je također bolji, ali naći ću nešto u čemu sam i ja bolji. Razmislit ću pa ga iznenaditi – kazao je tada još dobro raspoložen prvi tenisač svijeta kojemu je nekoliko dana poslije, u Beogradu, također potvrđen COVID-19.

U međuvremenu je Karlović, koji je tada bio u Miamiju, stigao u Hrvatsku s obitelji, suprugom, kćeri i sinom, pa smo ga na početku našeg razgovora pitali što kaže na Đokovićevo skrušeno priznanje da je bolji.

– Ha, dalo bi se diskutirati o tome jesam li u tenisu bolji od Đokovića. On je ipak osvojio nekoliko turnira više od mene, ali očito je sreća bila na njegovoj strani, ha-ha... U košarci sam bolji jer on nema puno vremena za taj sport s obzirom na to da je zauzet finalima na teniskim turnirima. A o pjevanju bolje da ne govorimo – na svoj je duhoviti način prokomentirao Ivo nadmetanje s Novakom.

Div sa Šalate uistinu je jedan od malobrojnih aktivnih tenisača koji ima pozitivan rezultat u međusobnim dvobojima s Đokovićem. Prema službenoj ATP evidenciji, vodi s 2-1 u pobjedama, ali nas je Ivo podsjetio da je bolji od Đokovića bio i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, pa je omjer zapravo 3-1. No zanimalo nas je kako je Ivo vidio organizaciju turnira u Zadru i gdje je po njegovu mišljenju pošlo po zlu.

– Teško mi je komentirati ono što se događalo u Zadru jer nisam upoznat s detaljima. Tako da to ne bi ni bilo korektno s moje strane. Mogu samo reći da sam uvjeren da je Novakova namjera da održi turnir bila plemenita i da mu sigurno nije bila želja ikome naškoditi – odgovorio je Ivo.

A kad će on na turnire? ATP sezona trebala bi se nastaviti ATP 500 turnirom u Washingtonu 14. kolovoza, no u SAD-u pandemija koronavirusa iznova bukti, samo jučer bilo je 43.000 zaraženih i 512 mrtvih.

– Što se toga tiče, ja u ovom trenutku zbilja ne znam kad ću i na kojim turnirima nastupiti. Još puno toga nije jasno, nisu definirani uvjeti, pogotovo što se tiče sigurnosti igrača. Zbog popuštanja mjera opreza broj zaraženih raste u SAD-u, kao i u čitavom svijetu. Nadam se da će se do kraja kolovoza i početka US Opena situacija popraviti i da će se stabilizirati, ali u ovom sam trenutku prilično skeptičan glede toga.

Koronu sam dobro podnio

Broj zaraženih raste i u samoj Floridi u kojoj Karlovići žive, dapače, Florida prednjači među svim američkim državama, ali Ivo “kuca o drvo”.

– Obitelj i ja sve smo to prilično dobro podnijeli, posebno djeca. Sad smo u Hrvatskoj, pazimo na sebe i na druge i čekamo da sve to prođe. Nije nam loše bilo ni na Floridi. Imamo prilično veliku okućnicu pa nismo bili zatvoreni u četiri zida. Lijepo mi je bilo biti doma s klincima. Malo sam pomagao kćeri (Jada Valentina, osam godina – op. a.) koja je završila drugi razred nastavom na daljinu, kao i djeca u Hrvatskoj, ali kako je ona prilično samostalna, više sam se morao posvetiti sinu (Noah, dvije i pol godine – op. a.) koji je pun energije i skače po cijele dane. Malo smo i kuhali doma, što sam ja posljednji put radio prije 20 godina u Parizu dok sam bio sam, također smo svaki dan pekli i kolače. No sad ćemo se lijepo odmoriti – zaključio je Ivo.

