Dinamovcu se promijenio život, a sada poručuje: Neću vidjeti sina

Nema prijepora oko toga da je 2018. godina bila godina hrvatskog nogometa, naša reprezentacija postigla je čudesan rezultat osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, Luka Modrić dobio je sve moguće individualne svjetske i domaće nagrade, Dinamo je nakon gotovo pola stoljeća izborio europsko proljeće.

No, 2018. sigurno neće zaboraviti ni Dinamov igrač Mislav Oršić. Ne samo što je s Dinamom promarširao skupinom Europske lige, u toj se godini i oženio, a postao je i otac. Rođenjem Manuela neke su se stvari u životu tog 26-godišnjeg Zagrepčanina promijenile. Pa tako i Božić, proslava njegova rođendana (29. prosinca), doček Nove godine...

Sin i ja mirno spavamo

- Uživali smo zajedno u obiteljskom okruženju. Nismo mogli otići van, ali nismo ni željeli, odlučili smo biti doma. Naravno da je sad sve drukčije, prije smo uvijek nekamo izlazili s društvom, više smo izlazili s prijateljima, a sad smo više kod kuće, a prijatelji dolaze k nama - pričao uz osmijeh sretnog oca Mislav Oršić.

Manuel ga i ne budi previše.

- Ma ne, spava cijelu noć. A i ja dobro spavam, supruga ipak vodi najveću brigu o njemu pa sam ja noću miran.

Vjerojatno dobro spavate i s obzirom na Dinamove rezultate?

- O, što se toga tiče, nikad mirnije.

Prošlog ljeta došli ste iz Južne Koreje, odmah ste se izborili za mjesto u Dinaovoj momčadi i postigli sjajne rezultate. Jeste li se mogli tome nadati?

- Ne vjerujem da se bilo tko od nas nadao da ćemo sve na određeni način lako riješiti, uvjerljivo proći skupinu Europske lige, u prvenstvu steći veliku bodovnu prednost. Sad samo trebamo dalje tako nastaviti.

Dokle, možda do Bakua i finala Europske lige?

- Tek ćemo vidjeti koliko daleko možemo doći, no moramo raditi kao i dosad, išli smo korak po korak i to se pokazalo jako dobrim. Ma kakav Baku i finale, nisam na to ni pomislio, to je tako daleko. Sad nam je najvažnija plzenjska Viktorija.

Koliko znate o njoj?

- Jako malo, znam da je bila u Ligi prvaka i dobro igrala u jakoj skupini. Znamo da nam neće biti lako, nije nam bilo lako ni u jednoj utakmici Europske lige, ali smo pokazali da možemo dobro igrati protiv jakih momčadi i dočekat ćemo je spremni.

Sigurno će vam i pripreme biti zanimljivije, ne pripremate se samo za HNL nego i za Europu, u Dinamu ne pamte zimske pripreme za Europu.

- Pa, malo se osjeća da je drukčije, znamo da nas opet čekaju europske utakmice, to nam je dodatni motiv i za pripreme jer znamo da, budemo li dobro igrali ia ko nam se nešto poklopi, možemo napraviti velike stvari.

Kakve su vaše osobne ambicije?

- Ne razmišljam previše o tome, sad se želim samo što bolje pripremiti. Čak i nemamo duge pripreme, ukupno oko mjesec dana.

Trener Bjelica spomenuo vas je kao igrača koji bi mogao biti zanimljiv i izborniku Zlatku Daliću.

- Ne opterećujem se time, moj je posao da što bolje igram. A što će biti od toga, vidjet ćemo.

Moram poboljšati statistiku

Odigrali ste od ljeta 27 utakmica za Dinamo, postigli šest pogodaka i jednom asistirali za gol, ali i puno toga dobroga napravili za momčad, jeste li zadovoljni svojim učinkom.

- Mogu reći da mi je učinak bio pristojan, ali potrudit ću se i još poboljšati statističke podatke, brojke koje mi fale pogotovu u našoj ligi. Sigurno ćemo nakon ovih priprema biti još bolji, uigravat ćemo se, a i dulje smo zajedno tako da može biti samo bolje. Bit će nam lakše sad se uigravati nego ljetos kad se nismo tako dobro poznavali.

U četvrtak odlazite s plavima na pripreme u Tursku, neće vas biti više od dva tjedna, kako će bez vas supruga i sin?

- Uh, ne znam. Bit će mi to prvi put da ću tako dugo biti bez maloga. Čut ćemo se svake večeri preko interneta. Sigurno će mi faliti obitelj, a sin će se za to vrijeme sigurno i puno promijeniti, bebe jako brzo rastu.

Hoće li supruga imati kakvu pomoć dok vas nema?

- Naravno, tu su njezini i moji roditelji, sestra, tako da će pomoći biti i napretek - zaključio je Mislav Oršić.

