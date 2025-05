Dinamovci ni u majstorici nisu bili konkurentni, žuti ponovo u finalu doigravanja

Kao što se očekivalo nakon uvjerljive pobjede u drugoj (zagrebačkoj) utakmici (88:55), košarkaši Splita dominirali su protiv Dinama i u majstorici igranoj na njihovu parketu (89:69). Zapravo, s nedovoljno ozbiljnim pristupom u prvoj (splitskoj) utakmici, žuti su si samo zadali više posla pa će u finalnu seriju s odmorenim Zadrom zacijelo ući umorniji nego njihov veliki rival.

U ovom susretu opet je dobro igrao Boris Tišma (najbolji pojedinac druge utakmice) koji je zabio 15 koševa (uz šest koševa) koliko i krilni-centar David Škara. Antonio Sikirić postigao je 13, a teški centar Krešimir Ljubičić ubacio je 10 koševa a samo jedan koš više zabio je kapetan Shannon Shorter koji se mora znatno popraviti želi li Split u finalnoj seriji, koja počinje u srijedu, biti konkurentan.

Kod dinamovaca, kao i u najvećem dijelu sezone, prednjačio je Ivan Vučić s 20 koševa i devet skokova, a dvoznamenkasti su bili još i centar Filip Kraljević (13 koševa, 8 skokova), kapetan Hrvoje Garafolić (12) i ljevoruki slovenski "snajperist" David Kralj (11 koševa, dvije trice).

- Jako sam ponosan na svoje dečke radi sezone koju je za nama. Nažalost, nismo ušli u utakmicu dobro energetski pa je dvoznamenkasta razlika bila već u početnom dijelu utakmice. A kada cijelu utakmicu loviš momčad koja je kvalitetom iznad tebe, koja lakše podnosi ritam od tri utakmice u tjedan dana, onda je to jako teško. Dali smo svoj maksimum u ovoj trenutku to nije bilo dovoljno - kazao je kapetan Dinama Hrvoje Garafolić na kojeg se nadovezao i trener Dinama, preporoditelj ovog sastava, Damir Mulaomerović:

- Mi smo dali malo vatre s pobjedom u toj prvoj utakmici no kvaliteta i timska i pojedinačna je ipak na strani Splita. Žao mi je što smo se u drugoj raspali pod pritiskom. Prije no što sam ja preuzeo momčad ispali smo iz Kupa a kada sam preuzeo momčad bili smo posljednji a onda smo zaredali sedam pobjeda zaredom i napravili malo čudo. Žao mi je što smo kratki bili u sastavu no izgubili smo od kvalitetnije momčadi kojoj želim puno sreće u finalu.

Nakon prvog poluvremena Dinamo je zaostajao 19 koševa (51:32) do čega je došlo i zbog samo osam skokova. No, u trećoj četvrtini dinamovci su uknjižili 18 skokova zahvaljujući čemu su došli na "minus 10" no bliže od toga nije išlo.

- To sam rekao igračima, skok je elementarna stvar za koju je potrebna jaka volja. U cijeloj seriji smo imali problema jer imamo jednu pravu peticu. Neki će reći da tu ima starijih igrača, no ne postoje stari i mladi, postoje samo oni koji mogu izdržati igrati. Nekad im nije trebalo ništa reći jer su prepoznavali situacije. Na koncu smo došli do polufinala a u finale zasluženo ide Split koji je jedina naša momčad koja, fizički, može parirati Zadru. Mislim da Split ima više talenta a Zadar više snage i oni nekad igraju s pet visokih igrača. Prva utakmica će biti jako bitna i ona bi mogla odrediti seriju.

Od Splitovih igrača pred novinare je izašao Antonio Sikirić, inače rođeni Zadranin, koji je kazao:

- Prvu utakmicu polufinalne serije nismo igrali dobro no onda smo se trgnuli. Možemo mi biti još bolji. U Zadru je uvijek lijepo igrati, bit će puna dvorana, no ja vjerujem da smo mi sposobni za velike stvari.

A je li tome tako govorio je trener žutih Veljko Mršić:

- Nakon osvojenog Ćosićeva kupa ušli smo i u finale Prvenstva. Čestitke Dinamu koji je bio dobar suparnik i koji nas je natjerao da budemo na visokoj razini. Nismo bili danas na razini one utakmice u Zagrebu, ne znam razlog jer smo u prvom poluvremenu izgledali poletnije. No, uz dobru obranu možemo dobiti utakmicu lagano i kada nas ne služi šut za tricu. Srećom, šut za dva nam je bio vrlo dobar.

Premda treneri u pravilu ne vole isticati pojedince, za predstave u cijelo polufinalnoj seriji vrijedi istaknuti Borisa Tišmu.

- On od one druge utakmice u Sinju igra s puno više energije, govor tijela mu je puno bolji. Trebamo ga kakav je sada ali i ostale igrače koji su u ovoj seriji bili ispod potrebnog tonusa. No, ako je momčad prava možemo istrpjeti slabiji napadački dan nekog od igrača - kazuje Mršić koji ovako gleda na finalnu seriju:

- Saznali smo da se prva utakmica igra u četvrtak, 5. lipnja, i onda se igra svako tri dana. Prve dvije su u Višnjiku. Zadar je posljednjih godina dominantna momčad u Hrvatskoj a mi smo ih iznenadili u Kupu. To i dalje ništa ne mijenja, znamo koliko su dobri i mi dolazimo s pozicije autsajdera. Očekujem da ćemo imati naše izglede no da bismo osvojili prvenstvo moramo biti na vrlo visokoj razini. U doigravanjima po Europi dvorane su pune a ja se nadam da će kod nas tako biti barem u finalnoj seriji. Nadam se da će to biti praznik košarke i da će momčadi na parketu igrati kvalitetno, koliko se to može nakon 70-ak utakmica u sezoni.

Zadar i Split igrat će finale treću godinu zaredom a ovaj finale započet će 5. lipnja u Višnjiku gdje se igraju prve dvije utakmice serije na tri dobivene.