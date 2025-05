Senzacija usred Zagreba: Modrić nadigrao Sesara, Luka Dončić stimulira Ljubljančane

Košarkaški klub Cibona doživio je večeras jedan od najbolnijih poraza u svojoj povijesti. Dvostruki prvak Europe, hrvatski div, je na koljenima. U prvoj eliminacijskoj utakmici za ostanak u Prvoj ABA ligi, Cibona je na svom terenu izgubila od slovenske Ilirije (88:93) pa će se morati vaditi u nedjelju u Ljubljani.

Uz defenzivno vrlo mlitav ulazak u susret (u 9. minuti bilo je 15:32), košarkaši Cibone dozvolili su suparniku da se raspuca i da već u prvoj četvrtini stekne 17 koševa prednosti i količinu samopouzdanja s kojom zacijelo nije stigao u Zagreb. A cijenu tome cibosi su skupo platili, najprije sa čak 32 primljena koša u prvoj četvrtini, 54 u prvom poluvremenu i na koncu sa skoro pa ponižavajućim porazom.

A da je riječ o posve zasluženom porazom kazat će vam i podatak da je Cibona vodila samo u dva navrata (2:0 i 85:83) no za ispravljati sve što je bilo loše u samoj završnici utakmice, protiv vrlo srčanog protivnika, bilo je prekasno.

Da se razumijemo, nije Ilirija bezvezna momčad no ipak je riječ o regionalnom drugoligašu prema kojem se ugledni domaćin trebao postaviti puno agresivnije i odlučnije. No, to se nije dogodilo a zašto nije pitali smo Cibonina trenera Josipa Sesara.

- Ja sam mislio da za ovu utakmicu moji igrači ne trebaju motivaciju. Eh, sad, jesu li oni ušli u susret bez motivacije ili su imali strah, to tek trebamo vidjeti. Mi smo čak i dobro igrali u napadu, šutirali smo trice 50 posto i izgubili utakmicu. Imali smo i pet asistencija više od suparnika, no u obrani smo bili odveć neodgovorni. Svi su tražili neku pomoć, svi su se pitali tko je trebao rotirati a nitko da pođe od sebe i onoga što je trebao napraviti u igri jedan na jednoga - kazao je Sesar i ustvrdio:

- U ovoj momčadi ima dobrih igrača no selekcija nije dobro napravljena. Ima tu dosta igrača koji nisu kompatibilni jedan drugom, dosta sličnih igrača. Mogao bih ja sada tu tražiti alibi iz toga što nam se sve događalo kroz sezonu i toga da su mi i sada igrali neki nedostatno oporavljeni igrači a jedan Bundović, u ovakvom stanju, nije za ozbiljnu košarku. No, kada vam suparnik zabije 14 koševa iz kontre i 14 iz drugog napada onda se to ne može opravdati.

Jednu od najvećih pobjeda u povijesti ovog kluba (ako ne i najveću), Ljubljančani su burno proslavili a strateški ju potpisuje Sinjanin na klupi Ilirije Stipe Modrić koji je nadmudrio kolegu Sesara.

- Mi cijelu sezonu nastojimo igrati brzo pa smo to činili i danas. Nastojali smo dobiti skok i iz toga smo i razvijali našu tranziciju a poslužio nas je i šut za tricu. Osim toga, znali smo da moramo zaustaviti igru leđima košu Bundovića i malo više pritiskati Radovčića jer to su igrači koji su izašli iz ozljeda.

Na pitanje je li vodstvo kluba, ako se Ilirija plasira u Prvu ABA ligu, spreman dodatno investirati u momčad, Modrić je kazao:

- To nije pitanje za mene, pitajte to našeg sportskog direktora gospodina Dončića. No, koliko znam oni su za to spremni.

A razlog te spremnosti je i obećanje direktorova sina Luke (velike NBA zvijezde) da će, u tom slučaju (ovo je neslužbena informacija), klubu svog oca dodijeliti 400 tisuća eura.

A posebnu stimulaciju, za ovu utakmicu, zaslužio je Tim Tomazič, igrač utakmice sa 24 koša, pet asista te po četiri skoka i osvojene lopte. Luka Kureš zabio je 20 koševa (četiri trice, sedam asistencija) a tamnoputi centar Jockuch upisao je 17 koševa i 9 skokova.

Pobijeđeni domaćini imali su petoricu dvoznamenkastih (Radovčić 17, Aranitović 12, Perasović 12, Ročak 11, Vuković 10) no ova utakmica, kako je ustvrdio njihov trener Sesar, nije bila pitanje napada nego vrlo šupljikave obrane.