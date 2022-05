Dinamovac svjestan da su razočarali navijače: Ako ne izdržimo do kraja, ne zaslužujemo naslov

Bilo je puno slabih utakmica Dinama u povijesti, ali izdanje plavih u nedjelju protiv Lokomotive bilo je jedno od najgorih. Baš ništa nije valjalo u igri, ni tehnička izvedba, ni pristup, odigrali su plavi s toliko grešaka u najosnovnijim stvarima te je teško bilo i očekivati više od jednog boda koji je na kraju i dobar s obzirom na prikazano.

Dogodi se takva utakmica

Što se dogodilo protiv Lokomotive, zašto ste odigrali tako loše?

– Dogodi se takva utakmica, ako od prve minute ne uđeš kako treba, protivnik te kazni. Danas je Prva HNL stvarno teška, nitko ti više ne da prostora za igru, ali mi i dalje imamo prednost, na nama je da sve do kraja odradimo kako treba – kazao nam je desni bek plavih Stefan Ristovski.

U Gorici ste bili odlični, odmah napali, je li za lokose taktika bila drukčija?

– Stvar je u tome da smo puno griješili, odigrali veliki broj krivih pasova, a kad imaš toliko krivih dodavanja, ne možeš ući u željeni ritam igre. Imali smo problema i u fazi napada i u fazi obrane, predaleko smo stajali od igrača, na kraju je dobro što smo izvukli bod, Lokomotiva je ponovno pokazala koliko je dobra momčad, a mi moramo nastaviti dalje da puno višoj razini.

Navijači su bili jako razočarani, a napunili su Kranjčeviću, navijalo se kao rijetko kada, je li vas pogodilo što su na kraju šutjeli kad ste ih došli pozdraviti?

– Naravno da nam je žao zbog navijača, znam kako im je, napravili su takvu krasnu atmosferu kakvu Dinamo i zaslužuje, svi smo to komentirali, svjesni smo da smo ih razočarali. I mi živimo za pobjede, uvijek je tako, Dinamo godinama radi vrhunske rezultate, a ja sam uvjeren da ćemo sve završiti baš kako treba – priča Ristovski.

Jeste li možda pomislili da je gotovo kada Osijek prije vaše utakmice nije pobijedio Istru?

– Normalno da to stvori čak i dodatni motiv, no ne znam kako je kod svakoga u glavi, imamo i mladih igrača i ne znam kako je tko razmišljao. Ali, pritisak je velik, a kako vrijeme ide, pritisak raste. Vidite da se i Hajduk mučio s Hrvatskim dragovoljcem, Osijek kiksao s Istrom. Normalno je da se kod favorita dogodi krivi korak. No mi imamo četiri boda prednosti tri kola do kraja i na nama je sve i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.

Propustili ste veliku priliku da gotovo osigurate naslov, je li se sad uvukla nervoza među vas?

– Normalno je, kad kiksaš, malo ti uđe voda u uši, ali i to je dio nogometa, da je uvijek sve lijepo ne bi bilo tako zanimljivo, liga nikad nije bila ovako izjednačena u borbi za vrh. Hajduk, Osijek i Rijeka imaju odlične momčadi, puno ulažu i svi se muški borimo.

I dalje imate veliku prednost na tablici, ali i teške utakmice, kako vidite rasplet?

– Imamo prednost, sve je na nama, svjesni smo da moramo to izdržati i dobiti te utakmice, imamo još tri meč-lopte. Profesionalci smo i, ako to ne znamo izdržati, i ne zaslužujemo naslov.

Ne zanima me Rijeka – Hajduk

Osijek je prilika za novu meč-loptu za naslov prvaka, no i jako težak suparnik.

– Izuzetno su čvrsta momčad koja čeka svojih pet minuta, to smo vidjeli u tri utakmice s njima, no sad je druga priča jer i njima trebaju bodovi.

To je prilika i da se odužite navijačima zbog loše utakmice s Lokomotivom.

– Naravno da jest, ali nije stvar samo u tome da im se odužimo nego da njima i sebi donesemo naslov prvaka.

Kakav Osijek očekujete, s obzirom na to da i njima treba pobjeda, hoće li to biti utakmica otvorenog garda ili će se igrati na sigurno, na jedan pogodak?

– Dosad su stalno igrali bili u dva bloka i čekali kontranapade i to su dobro radili, no mislim da će se sad otvoriti jer trebaju im bodovi kao i nama.

Prije vas igrat će Rijeka i Hajduk, što tamo očekujete s obzirom na to da bi vam pobjeda Rijeke otvorila put do naslova prvaka?

– Ma iskreno, ja se brinem samo o našoj momčadi, meni je važan samo Dinamo i naš pristup i nastup, ako mi budemo pravi, onda me ne opterećuje što će biti kod drugih. Zanimaju nas samo tri boda, to je jedino važno.

Ristovski je i makedonski reprezentativac, a njegova reprezentacija kojoj je kapetan napravila je sjajne stvari, slavila nad Njemačkom, izbacila Italiju, no na kraju ipak nije otišla na SP. Jeste li ponosni ili tužni?

– Ponosni smo, grijeh je reći da je Makedonija tužna, pa ni Njemačka ne bi izdržala protiv takve dvije reprezentacije kao što su Italija i Portugal, to je za ponos cijele nacije. Nadam se da ćemo se i dalje tako boriti za svoju državu, ali sad ne mislim o tome, želim sada s Dinamom napraviti posao i osvojiti naslov prvaka, a onda se mogu okrenuti reprezentaciji – zaključio je Ristovski.