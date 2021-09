UŽIVO OD 20:45 Dalićevih pet promjena za Slovačku: Ivušić na golu, Čolak u špici, dinamovci od prve

U kvalifikacijama za Euro 2020. dobili smo ih 4:0 u gostima.

"Ne znam hoće li ta činjenica utjecati na njih, bilo je to prije dvije godine i nema potrebe vraćati se u prošlost. Slovačka može biti neugodna, dugo su na okupu i dobro poznajem njihove igrače iz talijanskog prvenstva. Na Euru nisu odigrali kako mogu i vjerojatno se žele pokazati u što boljem svjetlu jer igraju doma. Njima također pobjeda igra da bi ostali u igri za plasman na SP. No, mislim da smo kvalitetniji i ako budemo na očekivanoj razini možemo do tri boda. Nadam se da ćemo s tri boda doći na Poljud na susret protiv Slovenije, i zaključiti rujanski ciklus sa sedam bodova", rekao je Pašalić.