Tri hrvatske medalje na Europskom prvenstvu

Na europskom prvenstvu u boćanju, koje se održalo u mjestu Castelnuovo D. Bosco, Marin Ćubela osvojio je srebrnu medalju u bližanju u krug.

U finalu ga je pobijedio crnogorski reprezentativac Gracija Stjepčević s 28:24. Prethodno je Ćubela u polufinalu pobijedio Slovenca Premrua s 26:24.

U disciplini brzinsko izbijanje Marino Miličević bio je treći, a u štafeti su Miličević i Ćubela osvojili treće mjesto.

U disciplini pojedinačno klasično, nakon sat vremena iznimno neizvjesnog susreta, francuski reprezentativac Garcia je pobijedio Peru Ćubelu s 10:4.

Do rezultata 4:4 Pero nije u dva navrata iskoristio priliku odlijepiti se te smo ostali smo bez odličja u toj disciplini. Pero je nastupio i u preciznom izbijanju.

Pero Ćubela je u četvrtfnalu preciznog izbijanja izgubio od Stjepčevića (14:17). U igri parova, Karlo Šaban i Filip Klarić izgubili su u četvrtfinalu od Crnogoraca Stjepčevića i Petkovića (7:11)