Poznati Hrvat tvrdi: Vidjeli smo protiv Rusa igrača koji će zamijeniti Modrića! To je jedino logično...

Romeo Jozak iz New Yorka se vratio prije nekoliko dana. Doslovce u zadnji trenutak pobjegao je od poplava. Odnedavno glavni čovjek za nogometnu strategiju u Saudijskoj Arabiji, “preko bare” je otputovao u okviru svojih novih poslovnih obaveza. Saudijci šire svoje nogometne i sportske interesne zone, a Jozak usput radi na afirmaciji svoje nogometne škole. Naravno, prati sve što se događa u hrvatskom nogometu. Godinama je Jozak uključen u razvojne procese našeg klupskog i reprezentativnog nogometa, naravno, razmišlja o eri koja nam dolazi. Ona bez Luke Modrića. A kako bi to u perspektivi moglo izgledati, vidjeli smo, djelomično, i u našoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Rusije.

Lakoća u pripremi napada

– Ma nije sporno da ćemo pronaći alternativnu kompoziciju igre. I protiv Rusa vidjeli ste da se događa ono što smo svi zadnjih godina priželjkivali, a to je taj iskorak Matea Kovačića. Iako, apsurdno je govoriti o nekakvom iskoraku kada je igrač takve klase u pitanju. Veseli me Mateovo izdanje protiv Rusa, vidjeli ste koliko je važno kada igrač ima samopouzdanja. Njegova igračka imaginacija nikada nije bila sporna i po tom elementu je jedan od najboljih europskih igrača. Fascinirala me njegova mirnoća u primanju lopte čak i u riskantnim zonama u blizini našeg gola. On će biti taj od kojeg ćemo u budućnosti gledati partije kakve je godinama u reprezentaciji pružao Luka Modrić. Već godinama tvrdim da je ta uloga predodređena za Matea. Vrlo brzo će preuzeti kapetansku vrpcu i to je čista logika stvari – ističe Jozak.

Nikola Vlašić druga je najspominjanija tema zadnjih dana.

– Nikola Vlašić ostvario je milijunski transfer i sljedećih će godina biti jedan od naših najvažnijih igrača. Naravno, važno je da igra na svojoj poziciji. On je rođeni pobjednik s urođenom kompetitivnošću. Takav se duh odgaja, a njegov otac Joško očito je znao put kako usmjeriti njegovu nevjerojatnu energiju. Fascinantno je kako on gotovo sve radi u punom šprintu...

Protiv Rusije bio je, uz Kovačića kao glavnog pokretača, jedan od naših najvažnijih igrača u toj mirnoj pripremi napada. Iskreno, malo me iznenadila ta lakoća kojom smo, nerijetko uz duboki ruski pritisak, duplim pasom ili jednom okomitom loptom izlazili iz presinga. Uz jednog pravog, raspoloženog napadača, ova momčad je opet na svjetskoj razini. Sada, hoćemo li ga stvoriti, prilagoditi sustav igre ili će se jednostavno pojaviti, to je pitanje. No najvažnije je da imamo opet kostur momčadi i da ćemo, kada se Luka oprosti, relativno lagano uspostaviti novu kompoziciju igre.

Priča oko Borne Sose na kraju je ispala jako dobro za nas.

– Priča oko Borne Sose rasplela se na najbolji mogući način, u interesu hrvatskog nogometa. I to je najvažnije. Dobili smo lijevog bočnog igrača najmodernijih karakteristika. Imam dojam da je s lakoćom odradio sve zadaće na toj lijevoj strani. Hitar je, opasan prema naprijed, a u obrani se pametno postavlja. Na toj smo poziciji dobili jako puno. Stvarajući projekciju buduće A reprezentacije i pozicije lijevog bočnog igrača, Sosa je bio u svim varijantama još prije pet godina. On je, nakon Roberta Jarnija, najbolji lijevi bočni kojeg smo imali. Bila bi tragedija da je otišao igrati za Njemačku, uz dužno poštovanje svima.

Dolazak novih igrača označio je očito početak nove ere, a obrise te teorije vidjet ćemo itekako na sljedećem Svjetskom prvenstvu u Kataru za nešto manje od godinu i pol dana...

– Uz sadašnju neupitnu okosnicu momčadi, svakako moramo računati i paziti na igrački razvoj naših najpotentnijih mladih igrača koji tek dolaze. To su Sosa, Moro, Brekalo, Ivanušec, Majer... Događa se nešto što me jako veseli. U zadnjih godinu-dvije dana vidim doprinos igrača iz dijaspore u našoj mladoj reprezentaciji. Polomio sam zube na Christianu Pulišiću. Zbog rezultata u Rusiji stvorio se planetarno dobar imidž, Hrvatska je postala zanimljiva našim dečkima u dijaspori. Mladi talenti uvijek odabiru našu vrstu. Bojao sam se da će se s Pulišićem padati taj trend... To je ozbiljna percepcija kad ti između Hrvatske i Švicarske, Austrije ili Njemačke hladno odabereš Hrvatsku. U zadnje vrijeme jako puno ljudi zove me iz Argentine i Čilea... S hrvatskom putovnicom takvi igrači, primjerice, u Španjolskoj igraju kao članovi zemalja iz EU, što je jako važno.

Josip Juranović još je jedna posebna reprezentativna priča. Igrač kojeg se uglavnom doživljavalo kao rezervno rješenje, postao je, zapravo, jedino rješenje u ovom trenutku. Ili vi mislite drugačije?

Najbolje rješenje...

– Šime Vrsaljko od mlađih je dobnih kategorija bio predodređen za tu poziciju i to je opravdao. No nije sve tako matematički definirano. Govorim tu o Šiminim problemima s ozljedom. Kod nas je do sada percepcija bila, kada ne možeš igrati, napravit ćemo od tebe desnog beka. No, u modernom nogometu to i nije baš slučaj. Svojom prirodnom borbom od Zagreba, Hajduka, Legije, Celtica... Josip se opravdano izborio za status u reprezentaciji. On je, trenutačno, naše najbolje rješenje. U to nema sumnje. Neću kazati da ne vidim dodatnu širinu. No, važno je naglasiti, kao i kod slučaja Matea Kovačića, Juranoviću treba vjetar u leđa. Vidjeli ste kako samopouzdanje u potpunosti može promijeniti nečiju izvedbu. Juranović je sve ovo zaslužio na svom putu. Uvijek je išao korak po korak. Također, nije nevažno što je sve ovo vrijeme sigurno bio pod nevjerojatnim pritiskom. Jer, nije lako doći nakon Vrsaljka i odmah pružiti potrebnu reprezentativnu razinu. Vidjeli ste da mu je sada pas mirniji, trči pametnije, djeluje zrelije, a pokazao je karakter. Pustimo predrasude i vječita propitkivanja, čemu smo uvijek skloni – zaključio je Romeo Jozak.