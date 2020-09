'Dinamov suparnik nije ništa posebno, Modri ne bi smjeli imati problema'

Dinamo nije bio miljenik sreće u ždrijebu pretkola Lige prvaka, prvo rumunjski Cluj, a onda mađarski Ferencvaros. I dok su plavi uz sjajne obrane Livakovića i jedanaesterca prošli preko Rumunja, Ferencvaros je slavio i otišao u play-off Lige prvaka, a Dinamo se preselio u play-off znatno manje atraktivne i mnogo manje bogate Europske lige.

No, osnovni cilj plavih – ući u skupinu europskog natjecanja – blizu je ostvarenja. Jer sad su kuglice ipak bile dobrohotne prema Dinamu, maksimirski je klub, za razliku od pretkola Lige prvaka domaćin, a za suparnika je dobio boljeg iz susreta malteške Floriane i estonske Flore. I u četvrtak će u 19 sati u Maksimiru igrati protiv estonskog prvaka koji je na Malti bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca.

Nisu igrali bunker

Upravo na jedanaesterce u prvom pretkolu Lige prvaka Flora je ispala iz tih kvalifikacija od Suduve, litavskog kluba u kojem igraju četiri hrvatska igrača, vratar Ivan Kardum te Josip Tadić, koji je nekoć igrao upravo u Dinamu, Andro Švrljuga i Domagoj Pusić. U tom raspucavanju pogodili su Švrljuga i Pusić, Tadić je pogodio okvir vrata, no “hrvatska” Suduva je prošla, da bi kasnije ispala od Finskog KuPS-a.

– Šteta što smo ispali, nadali smo se da možemo proći, no oni su zabili dva pogotka i zasluženo prošli. No, sad je Europa iza nas i okrećemo se završnici domaćeg prvenstva. Još je malo do kraja, ovdje se prvenstvo igra od ožujka do listopada ili studenoga, sad imamo još četiri kola do kraja, dva boda prednosti i utakmicu manje, tako da vjerujemo da ćemo na kraju slaviti – javio nam je Tadić nakon odrađenog treninga u svom klubu, u kojem je zadovoljan.

– Jesam, dobro mi je ovdje – kaže 33-godišnji napadač koji je u karijeri promijenio puno klubova (Osijek, Bayer, zagrebački Dinamo, Grenoble, Arminia, Omonia, Lechia, Melbourne, Rijeka, Zadar, Sturm, Balikesirspor, Slaven Belupo, Suduva i hongkonški Kitchee, pa se vratio u Suduvu).

No, Tadić je iskusio kako izgleda i kakva je Flora, posljednji suparnik Dinama na putu do skupine Europske lige.

– Igrali smo s njim u Tallinnu i mogu reći kako je moj dojam da Dinamo s njima ne bi trebao imati problema, nisu ništa posebno iako imaju nekoliko dobrih igrača. Protiv nas su igrali 4-3-3, špica im je Sappinen, on nam je i zabio gol, ali čujem da je na Malti dobio kartone i da ne može igrati protiv Dinama – kaže nam Tadić, koji je istaknuo još dva igrača Flore koji su ostavili bolji dojam na njega od ostalih:

– Iskusni kapetan Vassiljev je dobar, od njega idu sve akcije, on im je mozak momčad, i na lijevoj strani je dobar igrač s brojem 99 (Vlasiy Sinyavskiy, nap. a.), prodoran je, ima dobar udarac.

Protiv nas su igrali na ‘čekanje’, vrebali su polukontranapade i kontranapade i tu su znali biti dosta dobri. Iako nisu protiv nas stali u čvrsti bunker, imali smo mi dosta prostora, imali smo i puno više prilika, no nakon 120 minuta bilo je 1:1 i onda smo prošli nakon jedanaesteraca. No, Dinamo je sigurno veliki favorit u tom susretu iako uvijek treba biti oprezan. Ne vidim kako bi Dinamo mogao zastati na toj stepenici, plavi su imali sreće u ždrijebu – zaključio je Tadić, koji je u ovoj sezoni u 25 utakmica 12 puta bio strijelac, a u 12 ligaških susreta šest je puta tresao suparničku mrežu.

Arsenal, Spursi, Roma....

Oprez je svakako važan, pamti Dinamo svoja ‘poskliznuća’ kad su svi bili uvjereni da su plavi veliki favoriti (Sheriff, Skenderbeu...). Uostalom, igrao je Dinamo protiv Flore i dvaput u tim kvalifikacijskim utakmica slavio samo s po 1:0 iako je današnji Dinamo znatno jači nego taj koji je u pretkolu Kupa Uefe 2001. igrao protiv estonske momčadi koja će zacijelo biti ponovno prvak svoje zemlje, s utakmicom manje ima 10 bodova prednosti. A današnja Flora ipak je prije prolaska Floriane na Malti izbacila kod kuće s 2:1 islandski Reykjavik.

Objektivno, Dinamo uz ozbiljan pristup ne bi smio imati problema i naći se u petak u ždrijebu skupina Europske lige u koji će ući, prođe li Floru, kao član druge jakosne skupine. Iako nije Liga prvaka, i ovdje može dobiti opasne i atraktivne suparnike, spomenimo samo Arsenal, Tottenham, Romu, Napoli, Benficu, Milan, pa Kramarićev Hoffenheim...

Samo, treba ipak proći Floru pa onda raditi kombinacije o najlakšim suparnicima, o skupini ‘smrti’, valja to ostaviti za četvrtak navečer kad Dinamo odigra svoju utakmicu.