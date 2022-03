Dinamov strateg prima kritike, ali brojke kažu - najbolji je u ligi, Splićani su i po ovome iza plavih

Tek drugi put u aktualnoj sezoni Prve HNL snage će odmjeriti Dinamo i Hajduk. Nakon što je prvi planirani međusobni susret odgođen (na 20. travnja u 19 sati, op.a.), 5. prosinca minule godine bio je dugo iščekivani datum za najveći derbi domaćeg nogometa.

Splićani su na Maksimiru u tom ogledu slavili 2:0 pogotcima Marka Livaje i Emira Sahitija. Bio je to težak udarac za Dinamo u trenucima kada je gnjev navijača već osjetno porastao, a nervoza se uvukla u maksimirsku svlačionicu. Damir Krznar je susret ranije dao ostavku u prijenosu uživo i zaželio "pozitivan šok" klubu. Šok su doživjeli, ali pozitivan zasigurno nije bio.

Hajdukovci su, s druge strane, bili u naletu kakav se već dugo nije osjetio na Poljudu. "Sanjam da ti kažem - vrati mi se, draga. Ako treba, pobjegni od svega jer je život samo ovaj jedan", rekli bi Indexi, a sličnog su razmišljanja o tituli prvaka Hajdukovi navijači. Nakon tih 2:0 pred neprepoznatljivim Dinamom, snovi su se činili kao java.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk Komnen Andic Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Od Hajduka do Hajduka

Užarenu klupu Dinama preuzeo je baš pred taj susret Željko Kopić, a bijeli su na svojoj imali do tada već ljubljenog Valdasa Dambrauskasa. Prvi je dobio opake kritike "za dobrodošlicu", drugi je dočekan kao spasitelj. Otprilike u istom tonu se nastavila retorika o trenerima naših nogometnih velikana, ali brojke govore u korist Dinamovog stratega.

Naime, pod Kopićem je Dinamo odigrao okruglih 10 susreta u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Od tih deset, imao je dva poraza, remi i sedam pobjeda. Egzaktno, osječki strateg skupio je 22 boda, najviše od svih trenera u ligi otkako je započeo mandat kao šef struke maksimirskog kluba. Hajduk je, pak, u posljednjih deset susreta, imao tri remija, jedan poraz i šest pobjeda.

Kopić je uz HNL Dinamo vodio i u Europi. Odmah nakon Hajduka čekao ga je West Ham koji je rutinski apsolvirao golom Oršića odmah na početku susreta i školskim odrađivanjem utakmice do kraja.

Zlatni niz Dinamova stratega

Nakon pobjede na Otoku, Kopić je započeo svoj zlatni niz. U dvanaest uzastopnih susreta upisivao je samo pobjede, doduše, neke i u prijateljskim susretima, ali u HNL-u nije imao niti jedan problem, čak niti u tjednu u kojemu je imao tri HNL susreta (Slaven Belupo, Istra, H. Dragovoljac).

Idući europski protivnik, Sevilla, uspjela je proći dalje, ali je Dinamo pružio dvije odlične partije, a u onoj drugoj, domaćoj, slavio. Nedostajao je samo jedan gol u ukupnom rezultatu da Zagrepčani odu barem u produžetke i bit će to jedna slatko-gorka pobjeda za sve dinamovce još dugo. Europa je ostavila traga na Dinamovom rosteru. Nakon poraza u Sevilli stigao je i remi s Lokomotivom, a pobjeda protiv Andalužana popraćena je porazom u Gradskom vrtu. Slijevale su se kritike na račun izbora igrača, ‘izraubanosti’ momčadi, formacije u kojoj plavi igraju, ali Kopić se nije dao omesti. Držao se svoga plana i stigao do ugodne 3:0 pobjede u posljednjem HNL susretu i to i dalje bez dva nositelja igre - Luke Ivanušeca i Arijana Ademija. Doduše, protiv Šibenika, kojega more problemi puno veći od rezultata na ljestvici, ali i dalje zadovoljavajućim za vraćanje osmijeha na lice plavih pred odlazak na rasprodan Poljud. Dinamove navijače su razveselili i prvijenci Martina Baturine i Petra Bočkaja, ali i povratak Brune Petkovića i to ‘šmekerskim’ golom iz voleja, ali zato hajdukovci imaju glavobolje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 17.02.2022., Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spanjolska - UEFA Europa liga, play off, GNK Dinamo - FC Sevilla. Trener GNK Dinamo Zeljko Kopic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL



Bitka za premoć



‘’Znao sam da će biti teško, ali ovakav rezultat nisam očekivao’’, rekao je Dambrauskas nakon što su njegovi dečki ostavili dva boda u Istri. Nije skrivao nezadovoljstvo, a za krvnu sliku u HNL utrci nakon poraza od Rijeke u ranijem kolu, doista je Splićanima trebala pobjeda. Nisu sretni niti Hajdukovi navijači, krivce su našli u svojim miljenicima pa se tako na tapeti našao i Marko Livaja, inače prva violina kluba s Poljuda. Morat će se ‘bili’ dokazivati baš u derbiju, a ulozi su veliki.

Dinamo stiže s prve pozicije i puno mirnije glave nego što je to bilo u prošlom međusobnom ogledu. Kopić je sada već ustalio sistem rada, momčad je navikla na svoga trenera koji ih u svakom trenutku brani i naglašava da u svakoga od njih ima potpuno povjerenje. Plavi imaju 53 boda, a Hajduk na četvrtoj poziciji ima pet manje. Dobije li Dinamo ovaj sraz praktički će otpisati jednog konkurenta iz utrke za naslov i ugasiti hajdučki san, a Dambrauskasu bi to bio već treći kiks u nizu u trenucima kada je svaki bod bitan.

A baš je osječki strateg Hajdukova ‘crna mačka’. Splićane je pobjeđivao s čak tri kluba: s Lučkim u Splitu 2:1 (21. travnja 2012.), sa Zagrebom u Splitu 2:0 (29. studenoga 2014.) i sa Slavenom Belupom u Koprivnici 2:1 (4. prosinca 2016.). Zanimljivo, u mandatu na klupi Hajduka već bio u jurišu na titulu 2018. godine, ali je zbog prekida suradnje izgubio priliku donijeti trofej u Grad pod Marjanom. Četiri godine kasnije može ju osvojiti s Dinamom, klubom u kojemu je bio kao igrač, kao direktor škole nogometa i sada kao arhitekt nikad napetijeg puta do novog naslova prvaka.