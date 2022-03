Ovakav odnos Dinama i Hajduka nismo nikada vidjeli, a puno toga nam otkriva

Dinamo je izgubio u Osijeku i remizirao s Lokomotivom, potom je i Osijek s lokosima osvojio samo bod, Rijeka je poražena od Dinama, Hajduk je pak izgubio od Rijeke, a onda uzeo samo bod protiv Istre. I to je samo dokaz za tvrdnju koju je iznio trener Osijeka Nenad Bjelica nakon remija s Lokomotivom:

– I drugi će gubiti bodove, nitko neće sve pobijediti.

Mogao je to biti derbi za vrh

Zbog toga i imamo tako neizvjesno prvenstvo i borbu za naslov prvaka, sve je na vrhu zgusnuto, a pred nama je veliki derbi Hajduka i Dinama u Splitu. U rasprodanom grotlu Poljuda to je jedna od utakmica koje mogu usmjeriti prvenstvo, pobjedom bi Dinamo gotovo sigurno iz utrke izbacio jednog konkurenta, Hajduk bi tada već puno zaostajao i teško da bi nadoknadio osam bodova zaostatka za plavima iako ih još čekaju dvije međusobne utakmice, a i drugi derbiji.

Hajduk je u posljednja dva kola propustio veliku priliku, mogao je uz nastavak pobjedničkog niza već u subotu u izravnu borbu za preuzimanje vrha tablice. No prvo je u Poljudu izgubio od Rijeke pa još dva boda u Puli i sad u derbi ulazi s pet bodova manje od plavih.

No i taj bodovni zaostatak veliki je napredak za Splićane. Naime, otkako se igra liga s deset klubova, nikad Hajduk bodovno nije bio tako blizu plavima. Najbliži je bio u sezoni 2017./2018. kada je zaostajao šest bodova, bio je tada nakon 25 odigranih kola, koliko su bijeli i plavi osigurali u ovom prvenstvu, na drugom mjestu. No na kraju nije uspio napraviti ništa, čak je izgubio i drugo mjesto, a na kraju je kao treći imao sedam bodova manje od Dinama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk Marin Ljubicic, Daniel Stefulj Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Relativno blizu nakon 25 utakmica Hajduk je bio i u prvoj sezoni lige s deset klubova, u toj 2013./2014. na drugom je mjestu zaostajao osam bodova za maksimirskom momčadi, a na kraju je opet završio na trećem mjestu s čak 22 boda manje od Dinama. U svim ostalim sezonama nakon 25 utakmica Hajduk je ozbiljnije zaostajao, u sezoni 2014./2015. imao je 25 bodova manje (tri boda oduzeta su mu za kaznu jer je odbio igrati protiv Dinama), da bi na kraju na trećem mjestu ostao s čak 38 bodova manje od Dinama.

U sezoni 2014./2015. imao je zaostatak od 14 bodova, a na kraju je završio s 24 boda u minusu, u sljedećoj sezoni imao je zaostatak od 18 bodova da bi do kraja prvenstva smanjio na 17 bodova iza plavih. Nakon spomenute sezone u kojoj je Hajduk zaostajao samo šest bodova, sve se u sljedećoj sezoni opet povećalo na stranu plavih. Nakon 25 utakmica u sezoni 2018./2019. imali su bijeli 24 boda manje od Dinama i na kraju su ostali na petom mjestu s golemih 30 bodova manje od Zagrepčana.

Ni u sezoni nakon toga nisu bili puno bliže, u ovoj fazi prvenstva imali su 17 bodova manje, a na kraju sezone s drugog su mjesta skliznuli na peto uz 20 bodova zaostatka za Dinamom. Ni u prošloj sezoni nisu bili konkurentni plavima, nakon 25 utakmica imali su 23 boda manje i bili su na petom mjestu, do kraja su se uspjeli popeti do četvrte pozicije, ali s 25 bodova manje od Dinama.

Hajduk baš mora pobijediti

Dakle, sad ipak imamo zanimljiviju završnicu, u kojoj Hajduk još ima šansu, ali baš mora pobijediti i to je veliki uteg jer nije lako kad nešto moraš. A Hajdukov je problem što na Poljudu ne igra dobro s velikima. Nadu bijelima može dati to da su u prvoj utakmici s Dinamom slavili na Maksimiru, ali to je bilo krizno vrijeme u Maksimiru, ispali su iz kupa od Rijeke, Krznar je otišao, a Željko Kopić debitirao na klupi Dinama, koji je sada u puno boljem tonusu od Hajduka, dolazi nakon odlične igre i pobjede nad Šibenikom, a Hajduk nakon neuspjeha protiv Rijeke i Istre.