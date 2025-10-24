Naši Portali
KOŠARKA

Dinamo u zadnjim sekundama stigao do pobjede u Rijeci

Split: Treća utakmica polufinale serije prvenstva Hrvatske između Splita i Dinama
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.10.2025.
u 21:02

Vodeći na ljestvici je Zadar s učinkom 4-0, a Dinamo Zagreb je u skupini momčadi s 3-1 u kojoj su još Split i sinjski Alkar

Košarkaši zagrebačkog Dinama pobijedili su na gostovanju u riječkoj dvorani Zamet domaći Kvarner 2010 sa 81-79 u prvoj utakmici 5. kola domaćeg prvenstva.  

U dvoboju u kojem nijedna momčad nije uspjela doći do dvoznamenkaste prednosti, pobjednik je odlučen u neizvjesnoj završnici u kojoj se odlučujućim igračem pokazao Emil Savić.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

On je na minutu do kraja pogodio tricu za vodstvo Dinama 79-76. Nekadašnji igrač zagrebačke momčadi Ivan Vučić je na isti način odgovorio 22 sekunde prije kraja i izjednačio na 79-79. Dinamo je u posljednjem napadu uz dosta sreće uspio dobaciti loptu do Savića koji je krenuo na polaganje, pri čemu ga je Vučić zaustavio osobnom pogreškom u posljednjoj sekundi dvoboja.

Savić je pogodio oba slobodna bacanja, a domaća momčad nije uspjela u preostale tri desetinke doći do ubačaja za produžetak ili pobjedu.

Najbolji strijelac pobjedničke momčadi bio je Savić s 21 košem. Filip Kraljević je ubacio 17 poena i imao 10 skokova. Tahj Eaddy je s 21 košem predvodio strijelce Kvarnera.  Petar Ogrizović je imao 15 poena, šest skokova i pet asistencija.

VEZANI ČLANCI: 

Vodeći na ljestvici je Zadar s učinkom 4-0, a Dinamo Zagreb je u skupini momčadi s 3-1 u kojoj su još Split i sinjski Alkar. Kvarner 2010 je u pet kola ostvario samo jednu pobjedu i privremeno se nalazi na osmoj poziciji.

Preostali dvoboji 5. kola bit će odigrani u sljedeća tri dana: Zabok - Šibenka će igrati u subotu (19 sati), dok se u nedjelju sastaju Cedevita Junior - Samobor (12.00), Cibona - Split (18.30) i Alkar - Dubrovnik (19.00). Kolo će biti zaključeno u ponedjeljak utakmicom Zadar - Dubrava (18.00).

