'Dinamo troši milijune eura, a Hajduk više ne može dovesti ni igrače iz HNL-a ili neke ozbiljne lige'

Ljetni prijelazni rok u SuperSport HNL-u u punom je zamahu. Kako su do sada poslovali naši vodeći klubovi i mogu li nekim transferima još iznenaditi, pitali smo nogometnog menadžera i stručnjaka za zbivanja na tržištu Juricu Vranješa.

– Za sada vidim da Boban odlično posluje u Dinamu, orijentirao se na mlade igrače, a tako bi svaki hrvatski klub trebao raditi. Dovoditi mlade i poslije ih preprodavati – jer HNL je takva, razvojna liga. Naravno da ne možeš u sezonu sa svim igračima od dvadeset godina, jer ako igraš grupnu fazu Europske lige, onda je dobro imati dvojicu-trojicu od 27 – 28 godina. Bobanova politika po meni je dobra; postavio je neki maksimum plaće, ne pretjerujući više s milijunima, pa onda igrač koji zarađuje milijune i dođe u neke godine postaje opušten, više nije "gladan", lijep mu je život u Zagrebu i više ga ne možeš prodati. Sad 85 posto kadra čine mladi, "gladni" dečki koji ne zarađuju ekstremne svote i koji si neće osigurati egzistenciju u Dinamu, nego će pokazati nešto i tražiti put prema nekim jako dobrim europskim klubovima – kazao je Vranješ.

Neće biti kapitalaca

Je li jedan od takvih igrača Gabriel Vidović?

– Ako je on iz Bayerna izabrao Dinamo, sigurno misli da je to dobar put. Inače, kad netko napušta Bayern, najlošiji klubovi koje izabere su Mainz ili Augsburg. Vidović se za prvog boravka u Dinamu nije nametnuo kao glavni igrač, ali imao je tada pokraj sebe Baturinu. Dinamo je tada očito vidio da Vidović ima potencijala, on dolazi kao igrač rođen u dijaspori, njemu je Dinamo drag, a siguran sam da je u 1. Bundesligi imao barem dvije opcije da tamo i ostane.

U ovom prijelaznom roku nema kapitalaca poput Rakitića, Perišića, prije toga Livaje... Hoće li ih uopće biti?

– Mislim da ih neće biti. Važna je činjenica da Dinamo nije više u Ligi prvaka, jer tada bi se kapitalca čak moglo i platiti. Rijeka sigurno ni u ludilu neće dovesti nekoga takvog, jer ona i nema sustav dovođenja takvih igrača, dok je Hajduk posljednjih godina pogodio samo s jednim kapitalcem, Livajom. A pokušao je to i s Perišićem, Kalinićem, pa i Rakitićem, ali kad se pogleda racionalno, većinom je riječ o igračima koji su dolazili završavati karijere u Hajduku. Nisu to kapitalci koji će svojim golovima donositi titule ili plasmane u grupne faze europskih kupova. Ti su igrači nastupali navijački prema Hajduku. A za ostale klubove kapitalci bi eventualno bili najbolji igrači ili strijelci bugarske ili mađarske lige.

Zašto se Hajduk tako pritajio kad je riječ o pojačanjima? Čeka li se dolazak Vučevića da krene u transfernu ofenzivu?

– Ovo što rade Boban u Dinamu ili Rijeka – koja je dovela petoricu igrača, to je pravi put. Što Hajduk čeka – je li jedan Pajaziti njemu kapitalac, igrač koji je nešto odigrao u Gorici? U današnjem nogometu najvažnija je platežna moć, a Hajduk – koliko god se za njega navijalo – nije u situaciji dovesti neke igrače iz ozbiljnijih liga, pa čak ni iz Rijeke. A Dinamo to može. Na primjer platiti 2-3 milijuna za Radeljića, što se još kuha. Pa Dinamo je potrošio 10 milijuna eura dovodeći uglavnom igrače iz hrvatske lige. Hajduk to ne može, ne samo da ne može dovesti igrača iz Rijeke nego ni iz Osijeka. Nema to veze s imenom sportskog direktora – istaknuo je Vranješ, pa dodao:

– Naravno da bi bilo drukčije da je uspjela priča sa Slavenom Bilićem, možda će tako biti kad dođe Vučević, premda ne znam kako će to funkcionirati sa sportskim direktorom Francuzom. Ako se do sada nije naučilo da stranac nema što tražiti na toj funkciji kod nas, onda ne znam kako će klubovi ići prema naprijed. Osijek se opametio pa angažirao Alena Petrovića, Dinamo je nakon svih najava kako će stranac biti sportski direktor dao ključeve Bobanu u ruke. Međutim, podržavam odluku da za šefa Dinamove škole dođe Španjolac koji je proveo toliko godina u La Masiji. Za to sam uvijek.

Fiorentina suvlasnik Fruka

Stječe li se onda dojam da Hajduk već u startu dosta kasni za Dinamom i Rijekom kad su pojačanja u pitanju?

– Puno kasni, kasni čak i za Osijekom, i sada je Hajduk s pojačanjima tek na četvrtom mjestu u našoj ligi. Vjerojatno je razlog platežna moć, jer Osijek i dalje ima novca.

Očekuje li nas možda kakva velika, bombastična prodaja poput Baturinine?

– Ne vidim više koji bi igrač u hrvatskoj ligi mogao napraviti veći transfer od pet milijuna eura. I to je isto upitno. Mislim da bi najveći transfer mogla biti još neka Dinamova kupovina. Fruk? Kod njega je za Rijeku malo nezgodna situacija, budući da Fiorentini pripada 50 posto transfera, pa se onda i nju nešto pita. Naravno da Rijeka za svog reprezentativca želi ozbiljne milijune, ali će ih morati podijeliti s Fiorentinom. Koliko čujem, Mišković za Fruka traži 7-8 milijuna eura, a hoće li se pojaviti klub koji bi bio spreman toliko platiti, ne znam. Nadam se da hoće – zaključio je Jurica Vranješ.