Dinamo smijenio člana Uprave nakon što je napravio nešto nevjerojatno! Plavi najavili i tužbu

BIZARNA OBJAŠNJENJA

Komedija! Komisija sudaca na čelu s Francuzom vrijeđa inteligenciju Hrvata

Komisija sudaca Hrvatskog nogometnog saveza je sve do sad na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom radila ne savršen, ali solidan posao, no analiza 13. kola HNL-a upućuje nas na to da ne postoje neka elementarna razumijevanja nogometa