Odbojka

Dinamo se vraća u svoju dvoranu na Peščenici

Autor
Damir Mrvec
17.11.2025.
u 15:00

Nakon ispadanja iz Lige prvaka, odnosno lige prvakinja, odbojkaši Murse i odbojkašice Dinama nastavljaju igranje u Europskom kupu. Tako će osječka Mursa u 16-finalu ovog kupa igrati protiv slovenske momčadi Alpacem, dok će Dinamo prvo ugostiti poljski sastav Bielsko Biala za koji između ostalih igraju Srpkinja Ljubica Kecman, te Estonka Kertu Laak.

S obzirom na to da za Europski kup ne vrijede strogi kriterij kao u Ligi prvakinja, Dinamo će  moći svoje domaće utakmice igrati u dvorani u kojoj i trenira  na Peščenici. Neće morati bisti gostu u Sutinskim vrelima ili Domu odbojke.

U Europskom kupu za odbojkašice imat ćemo dva kluba. Odbojkašice Ribola Kaštela će u 16-finalu igrati protiv mađarskog sastava Békéscsaba za koje igraju Kanađanka Allard, Brazilka Vilela, Austrijanka Galic, Bugarka Kivoshiska, te Isanović iz Bosne i Hercegovine.

Prvi susreti u europskom kupu igraju se sljedeći tjedan. Ovog tjedna završavaju uzvratne utakmice Challenger kupa u kojem imamo tri muška predstavnika – Centrometal, Kaštela i Mladost.

Šansu za prolaz dalje imaju samo Mladostaši koji na domaćem parketu dočekuju španjolsku momčad Manacor koju su pobijedili u gostima (3:2).

Kaštela je a  svom parketu izgubila od Crvene Zvezde (2:3) pa imaju male izglede u Beogradu, dok je Centrometal na domaćem parketu izgubio od Benfice (0:3). 

Ključne riječi
centrometal Mursa Peščenica Dinamo Mladost Odbojka

