TRENER DINAMA SE RAZBOLIO

Pomoćnik otkrio kako je Mario Kovačević: 'Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama'

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
06.01.2026.
u 10:40

Dosta su kratke pripreme, malo atipične. Imamo manje od dva tjedna da se spremimo za Steauu. Idemo pripremati prvu utakmicu i ići dalje utakmicu po utakmicu - rekao je Sandro Bloudek, pomoćni trener plavih

Nogometaši Dinama kreću s pripremama za nastavak sezone. Drugu polusezonu plavi su otvorili okupljanjem i prvim treningom, a baza za brušenje forme je slovenski Čatež. Po dolasku na stadion izjavu za medije dali su igrači Miha Zajc i Fran Topić, a umjesto glavnog trenera Marija Kovačevića riječ je dobio Sandro Bloudek. Njegov pomoćnik privremeno ima glavnu riječ, budući da se Kovačević razbolio. Bloudek je otkrio kakvo je stanje s trenerom Dinama:

- Trener je dobio virozu, ima temperaturu, pridružit će se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, gledat će snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama - naglasio je Bloudek.

Pripreme su jako kratke, Dinamo zasad ima dogovorenu prijateljsku utakmicu s austrijskim Hartbergom, a sigurno je da će biti još protivnika s kojima će plavi testirati snagu.

- Dosta su kratke pripreme, malo atipične. Imamo manje od dva tjedna da se spremimo za Steauu. Idemo pripremati prvu utakmicu i ići dalje utakmicu po utakmicu. Igrači su došli spremni, pauza je kratka, nastavit ćemo gdje smo stali. Lokacija je jako blizu, Čatež, vremenski uvjeti su slični kao u Zagrebu. Tereni su dobri i grijani. Igrači će se brzo moći prilagoditi na uvjete koji nas čekaju u prvim utakmicama. Analizirali smo neke stvari s glavnim trenerom i analitičarima, male taktičke stvari koje možemo doraditi. Još uvijek smo dosta nova ekipa i treba nam vremena za detalje. S kondicijskog vidika dodat ćemo neke stvari, da se to poboljša. Popravljat ćemo neke mikro stvari i nastojat ćemo biti što bolji - rekao je Bloudek.

Nije odgovorio na pitanje hoće li biti promjena u momčadi, za kraj je dao pokoju riječ o onima koji se tek moraju oporaviti od ozljeda:

- Oporavljenici idu s nama i radit će po posebnom planu. Valinčić i Torrente jako dobro napreduju, s nama ide i Cordoba, svi oni će raditi po posebnom programu. Lisica se također jako dobro oporavlja, nalazi su bolji nego što smo očekivali. Vjerujemo da će se u kratkom roku priključiti ekipi - zaključio je Bloudek.
Ključne riječi
Dinamo Sandro Bloudek mario kovačević

