Dinamo se pojačava na deficitarnim pozicijama: Ovo su igrači s kojima plavi traže povratak titule

Nekoliko puta spominjali smo koliko je posla pred Zvonimirom Bobanom, a on se tog posla ozbiljno prihvatio i prije negoli je službeno, od 1. lipnja, postao predsjednik Uprave Dinama. Jedan od tih važnih poslova je slaganje nogometne škole. Naime, nedavno je klub morao napustiti Ivo Milić, dosadašnji direktor škole, a plavi su pronašli rješenje za njegova nasljednika.

Lisicu platili 1,3 mil. €

U Maksimir je stigao španjolski stručnjak, Albert Capellas (57) novi je direktor nogometa i voditelj programa razvoja mlađih uzrasta. Do prije nekoliko dana bio je izbornik Filipina, ali njegove reference puno su važnije od tog njegovog posljednjeg posla.

Naime, Albert Capellas dugo je radio u školi Barcelone, 11 godina bio u njezinu sustavu dok je La Masia radila sjajne stvari. Bio je tamo do 2010. godine, a vratio se 2021. godine i dobio zadatak preslagivanja i organiziranja Barcine škole, dok je u jednom trenutku bio i blizu preuzimanja prve momčadi, barem kao privremeno rješenje. Radio je i u drugim klubovima, a sad će nastojati posložiti Dinamovu školu, to je jedan od zadataka koje je pred sebe postavio Boban. Tako stiže Španjolac koji svoj nogomet zasniva na onome što je Barca igrala pod Cruyffom, koji mu je bio nogometni idol, pa tako i Capellas gaji takav nogomet i moguće je da će plavi krenuti tim smjerom. Očekuje se da će s njim stići još dva trenera, iako tu preslagivanju nogometne škole plavih nije kraj.

- Zadovoljstvo mi je biti dio projekta stvaranja velike Dinamove budućnosti. Kad me nazvao Zvonimir Boban i kad sam osjetio s kakvim zanosom priča o cijeloj ideji, odmah sam, u tom prvom kontaktu, shvatio da želim biti dio tog projekta. Imam veliko međunarodno nogometno iskustvo, ali logično da je moj nogometni kod barcelonin nogometni kod. Radio sam po cijelom svijetu i nadam se da ću pomoći klubu postići zacrtane ciljeve u sljedećim godinama, stvoriti bazu na kojoj će stasati nove generacije. Kad dođete u ovaj klub osjetite nešto posebno. Ovaj klub jednostavno ima posebnu klasu i identitet. I tu vidim puno sličnosti sa svojom Barcelonom - naglasio je direktor Capellas.

No, škola je samo dio posla koji čekaju Bobana i njegovu 'momčad', prije svega riječ je o preslagivanja igračkog kadra, dosta je igrača već otišlo, a Dinamo bi se rado želio riješiti i onih koji se nisu dokazali i u kojima plavi ne vide budućnost. No, problem je što većina njih ima ugovore i 'razvod braka' za Dinamo ne bi bio jeftin. A slaganje momčadi za novu sezonu počelo je odavno, zna se da su novi igrači plavih Ljubičić, Soldo i Mudražija, ali treba se pojačati i na drugim, kako se pokazuje, deficitarnim pozicijama. Jučer je realiziran dolazak Matea Lisice iz Istre za poziciju desnog krila koji je imao i bogatije ponude od ove iz Maksimira, ali on je želio u Dinamo. I stiže uz odštetu od 1,3 milijuna eura i bonuse. Uz to Dinamo pokušava dovesti i desnog beka pulskog kluba Morisa Valinčića.

To će biti malo teže dogovoriti jer Istra traži puno novca za njega, doduše postoji opcija da iz Maksimira na Aldo Drosinu preseli mladi Noa Mikić, perspektivni desni bek koji u Dinamu nije dobio priliku u grčevitoj borbi za naslov prvaka, a dođe li i Valinčić, uz Pierre-Gabriela tih prilika ne bi bilo više, pa tako nije ni prihvatio novi ugovor s plavima, a aktualni mu završava u zimi. U Puli bi mogao igrati, napredovati, a onda se može vratiti u Dinamo koji bi, kao i slučaju Solde, mogao dogovoriti otkupnu klauzulu.

Osim desnog beka, plavi i dalje traže napadača jer je sve izvjesnije da Petković neće ostati, Kanga se nije dokazao, neće biti iznenađenje ako Kulenović, najbolji strijelac plavih dobije dobru ponudu. Plavima treba i stoper jer Torrentea zbog ozljede duže neće biti, Theophile je u ozbiljnim godinama i još nije produžio ugovor.

I dalje nema lijevog beka

Uz sve to, plavima je već godinama problematična pozicija lijevog beka, stalno su je 'krpali' s igračima kojima to nije prirodna pozicija, ove sezone uskakao je Pierre-Gabriel, pa je došao Franjić na posudbu koja je sad završila. Spominjalo se nekoliko igrača za tu poziciju, još se zimus govorilo o lijevom bek Celtica, Greg Taylor bio je u posljednjih šest mjeseci ugovora, ali je ostao i igrao, a sad bi mogao doći kao slobodni igrač, barem o tome ponovno špekuliraju škotski mediji.

Bilo je govora i o drugim igračima, prije svega o Borni Sosi koji je igrač Ajaxa, bio je na posudbi u Torinu koji ga neće otkupiti, a Ajax ga sigurno neće pustiti besplatno, uz to Sosa ima jako veliku plaću. Plavi su gledali i prema Bruni Godi koji je u Rijeci, ali se kod Radomira Đalovića nije naigrao. Naravno da je zanimljiv i Osijekov Roko Jurišić, po mnogima najbolji lijevi bek u našoj ligi, ali on ima čvrsti ugovor do 2027. godine i Osijek bi za njega tražio puno novca, a Dinamo, nakon što je ostao bez milijuna od nove Lige prvaka, baš i ne može puno platiti.